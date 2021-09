Dónde están los hijos de Julio César Chávez

Julio César Chávez desmintió que Julio César jr y Omar Chávez estuvieran internados en un centro para prevenir la drogadicción (Foto: Cuartoscuro)

Julio César Chávez es uno de los grandes peleadores en la historia del boxeo, el apellido Chávez tiene gran peso en este deporte. Sus hijos, Julio César Jr. y Omar Chávez intentaron emular el éxito de su padre pero no lo consiguieron.

El pasado 16 de septiembre, El César del Boxeo contó al programa Ventaneando de TV Azteca que sus dos hijos estaban internados en un centro de rehabilitación para sanar y tener “una nueva oportunidad” que merecían. En primera instancia se habló de que ambos púgiles estaban en una clínica para evitar su consumo de drogas, sin embargo, Chávez salió a aclarar la situación.

La tarde de este lunes 27 de septiembre, el padre de Omar y de Julio César habló con TUDN en donde negó que sus hijos estuvieran internados a causa de sus problemas con la drogadicción. En su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue cuestionado sobre el paradero de sus hijos y explicó que todo fue un mal entendido.

Omar Chávez desmintió que el Canelo Álvarez fuera el verdadero motivo de su molestia con su padre (Foto: Cuartoscuro)

Apuntó que la prensa malinterpretó su declaración sobre la situación con sus hijos y añadió que en ningún momento dijo que Julio César Jr y Omar Chávez estuvieran internados y mostró su molestia según recapituló TUDN.

“No sean mentirosos, yo nunca dije que mis hijos estaban internados, se malinterpretó, ustedes ponen lo que quieren”

En cuanto al verdadero paradero de los miembros de la dinastía Chávez, El gran campeón mexicano apuntó que se encuentran en un retiro espiritual y no perdió la oportunidad para lanzarse contra la prensa que habló de los supuestos problemas familiares que tuvieron Omar y Julio junior con Julio César.

JC Chávez invitó a Canelo Álvarez a su pelea de despedida y eso causó molestia de la dinastía Chávez (Foto: Twitter/@Pambol_Azteca)

“Mis hijos están en un retiro espiritual, nunca les dije que mis hijos estuvieran internados, pero ustedes se la agarran como se les da la chingada gana”

Cabe recordar que en aquella plática para el programa de entretenimiento encabezado por la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, Chávez explicó cómo asimiló la decisión que sus hijos tomaron para alejarse y partir a un centro de recuperación.

“Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son buenos, son nobles, desafortunadamente pues a veces agarran el camino equivocado, siguen pasos que ya viví yo, creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad, todos la merecemos”, fueron sus palabras para Ventaneando.

Julio César Chávez reveló el verdadero paradero de sus hijos Omar y Julio Jr. (Foto: Cuartoscuro)

Anteriormente se habló que Julio César Chávez enfrentó problemas con sus hijos en la pelea de exhibición que tuvo contra Macho Camacho Jr. el pasado 19 de junio. Aquel combate fue la despedida definitiva del cuadrilátero para El César del boxeo, por lo que diseñó una cartelera comandada por Julio César Jr. y Omar Chávez.

Sin embargo, ambos hijos de la leyenda del box no lograron llevarse la victoria y protagonizaron un episodio más en las derrotas que acumulan en su trayectoria boxística. Cuando el ex campeón subió al ring y derrotó a Héctor Camacho, invitó a Saúl Canelo Álvarez al ring para celebrar el triunfo.

Aquel acto representó una polémica en la familia Chávez, pues se habló que tanto Julio Jr. como Omar se molestaron con su padre y le dejaron de hablar. Incluso JC afirmó en una entrevista en YouTube que sus hijos no le hablaban por su amistad con Canelo.

Julio César Chávez Jr. intentó emular la carrera de su padre en el boxeo (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Pero más tarde desmintieron las declaraciones de Chávez y negaron que la cercanía con el tapatío fuera una causa para no hablar con su padre. Por medio de redes sociales explicaron lo que pasó.

“Yo no estoy molesto con mi papá por subirlo al ring (al Canelo), él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi papá es por otras cosas...más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box” afirmó Omar Chávez.

