Julio César Chávez aseguró que sus hijos están en rehabilitación

Julio César Chávez en unas breves palabras expresó la situación de sus hijos (Foto: Juan Carlos Cruz/EFE/Archivo)

La dinastía Chávez es una de las más históricas en el boxeo mexicano, en gran parte por las hazañas de Julio César, el padre. Sus hijos, aunque sí siguieron el camino pugilista, no destacaron como lo hizo su progenitor y una serie de eventos han llevado a los hijos del campeón a estar el día de hoy en proceso de rehabilitación contra adicciones, al menos así lo afirmó el ex-pugilista en el programa Ventaneando.

“Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son buenos, son nobles, desafortunadamente pues a veces agarran el camino equivocado, siguen pasos que ya viví yo, creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad, todos la merecemos”, fueron sus palabras para el programa de la cadena Tv Azteca.

Este hecho de “darles otras oportunidad” refleja con exactitud que ninguno ha podido despuntar en su carrera boxística. Las controversias y demás, han sido obstáculos en la carrera de Julio César Chávez JR.

Según 'Celebrity Net Worth' la fortuna de Julio César Chávez junior asciende a USD $4 millones (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

“Al que teníamos nosotros (Julio César Chávez junior) al que decíamos, ‘este puede, este puede’, nunca pudo. Le ganó la figura del padre, le ganaron las adicciones; y penosamente su carrera ha ido en detrimento. Un mismo 15 de septiembre y los dos peleaban en Las Vegas, tú decías ‘te aseguro que en cinco años se van a enfrentar, y Chávez le va a ganar al Canelo’ y mira lo que pasó”, explicó Carlos Aguilar, el Zar del Boxeo, en entrevista con Toño de Valdés.

Esta rivalidad con Saúl Canelo Álvarez ha sido un detonante en la carrera del Junior, pues él era el favorito para ocupar el trono como el mejor pugilista mexicano de la actualidad: título que ostenta Álvarez y no él.

Pese a que el padre de los Chávez ha expresado el bien para sus dos hijos, su relación con ellos no es la mejor. “Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo (al ring) ahora que hice la exhibición, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan” dijo el ahora analista de boxeo.

Julio César ha sido un personaje histórico del deporte en México, por ello las altas expectativas en sus hijos (Foto: ESPN/Archivo)

“Yo no estoy molesto con mi papá por subirlo al ring (al Canelo), él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi papá es por otras cosas...más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box” afirmó Omar Chávez.

“Su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados. porque no se preparan a conciencia, porque facultades tienen, desafortunadamente a la hora de la pelea andan pesados, no se prepararon bien”, añadió en su entrevista el padre de los Chávez.

Durante la entrevista, el excampeón mundial aclaró que espera que en unos meses todo esté bien; bienestar tanto para ellos como para él en pro de su relación. De igual forma dijo que en este proceso no ha podido verlos. Asimismo, desea que cuando llegasen a perder, lo hagan con dignidad y no por una mala preparación deportiva. El ex-pugilista terminó diciendo que quiere mucho a sus hijos y que buscará implantar un récord haciendo una nueva pelea de exhibición a sus 60 años.

