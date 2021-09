“Es un país jodido”: cuando Javier Aguirre despotricó contra México en la radio española

La institución azulcrema no protestará para que suspendan al silbante a pesar de los rumores que se habían generado

Mike Tyson advirtió que Canelo Álvarez va a “descuartizar” a Caleb Plant

El ex boxeador estadounidense no dudó en que el tapatío podrá llevarse la victoria ante Plant, incluso afirmó que Saúl castigará a Caleb Plant y que no durará los 12 rounds