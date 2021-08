“No fue por Canelo Álvarez”: Omar Chávez reveló el verdadero motivo del disgusto con Julio César

Omar Chávez no le habla a su padre porque no le ha pagado lo correspondiente por su última pelea (Foto: Cuartoscuro)

En los últimos días resonó el disgusto que los hijos de Julio César Chávez acentuaron con su padre a raíz de su pelea de retiro contra Héctor Camacho Junior. El Gran Campeón Mexicano señaló que fue por la presencia que Saúl “Canelo” Álvarez tuvo en el ring durante el último round. No obstante, su hijo Omar negó las declaraciones y argumentó que el verdadero disgusto recayó en el incumplimiento del contrato por la pelea que protagonizó en la misma cartelera.

Por medio de su cuenta de Instagram, Omar Chávez difundió un par de fotografías con un extenso texto donde ahondó en los verdaderos motivos que originaron el desencuentro con su padre. Además, señaló que la empresa de Julio César no ha realizado el pago correspondiente en su totalidad por la pelea que sostuvo con Ramón “Inocente” Álvarez, motivo por el cual cortó la comunicación con él.

“Es verdad que no soy fan del Canelo, pero sé reconocer como caballero el deportista que es. Hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre. Yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring. Él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi apá es por otras cosas (...) más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box”, se lee en la publicación de @omarchavezzbu.

Y es que en la cartelera de Tributo a los Reyes figuraron los nombres de Omar y Julio César junto con el del Gran Campeón Mexicano. En ella, el menor de los Chávez se enfrentó contra Ramón Álvarez, hermano del mejor libra por libra del mundo, aunque el resultado final lo desfavoreció. Inocente, como es conocido, cortó el rostro de Omar y le causó una hemorragia, motivo por el que no pudo dar su mejor pelea, declaró.

“Independientemente de eso, el contrato era subir al ring por una paga y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy pequeña parte de lo acordado aunque cumplí con mi parte. Así que no hay que hacer mitotes, la molestia con mi apá es por eso, pero como inicie la publicación: la historia la escriben los ganadores”, comunicó en su red social.

Además, Omar reconoció que “mi apá es una persona influenciable”, pero recalcó su disgusto por haber creído que el motivo de su molestia fue el Canelo Álvarez. “Me da miedo que se enojen conmigo por decir la verdad (...) mi apá a veces actúa por un coraje o por lo que le dicen y a veces sin siquiera estar uno mal”, aseguró.

Finalmente, argumentó que no busca “perjudicar ni hablar mal de absolutamente nadie, sólo que exista la verdad y que respeten mi trabajo y se pague por lo hecho. Si el responsable es mi padre, que es dueño de la empresa que tiene mi pago retenido, o si son los promotores o quien preside la empresa, que se haga responsable del cumplimiento de mi contrato. Qué Dios los bendiga y no se olviden de mí, no se olviden si me desaparecen un año”.

Por su parte, en la entrevista con Yordi Rosado, donde argumentó el supuesto motivo del disgusto de sus hijos, Julio César Chávez dijo que “siempre ha sido difícil la vida con mis hijos por las comparaciones que ha habido por el boxeo. Después de que ellos vieran caer a su padre en lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre”, sobre la etapa en la que tuvo adicción a las drogas.

“Pero les digo: ‘yo ya cumplí, ya tengo doce años limpio’. No pueden echarme todo el tiempo, toda la vida de que ustedes están así por mí. No chinguen, les digo”, aseguró al comediante.

