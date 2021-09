“Nadie me dijo que era un simulacro”: Aremi Fuentes refutó versión de Jaime Bonilla por cheque

Aremi Fuentes compartió su molestia contra Jaime Bonilla y David González por decir que el cheque era "simbólico" (Foto: Cuartoscuro/Twitter)

La polémica en torno a la denuncia pública que hizo la atleta de alto rendimiento, Aremi Fuentes Zavala, contra el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por haberle dado un cheque de 50 mil pesos con motivo de su actuación en Tokio 2020 sin aparentes fondos ha dado de qué hablar. En la agenda deportiva el tema escaló en gran medida y causó gran indignación.

El pasado martes, Jaime Bonilla corrigió algunos datos sobre la molestia de atleta de halterofilia mientras que David González, director del Instituto del Deporte de Baja California, apuntó que el cheque fue de carácter simbólico pues la administración no contaba con los fondos suficientes para darle el premio económico. Todo lo comentaron en videoconferencia de prensa.

Aremi Fuentes denunció el uso de su imagen para el gobierno estatal de Baja California (Foto: Cuartoscuro)

De inmediato, la reacción de Aremi Fuentes apuntó que jamás se le notificó que la premiación frente a los medios se tratara de “un simulacro” y volvió a amedrentar contra la administración de Bonilla. En entrevista para Imagen Televisión, la deportista de 28 años dio detalles sobre lo que ocurre con su pago y el gobierno de su estado.

Comentó que desde que alzó la voz sobre el premio inexistente que le dieron, las autoridades de Baja California no han atendido su demanda, por lo que apuntó que “no ha pasado nada” y añadió que en ningún momento le dijeron que el reconocimiento iba a ser de carácter simbólico.

“Tristemente no ha pasado nada, yo alcé la voz porque se me hizo una falta de respeto por parte del gobernador que está apañando esta actitud. Yo no supe, nadie me dijo que iba a ser un simulacro de la entrega del cheque y para mí fue una sorpresa”

Aremy Fuentes se molestó por el uso de su imagen para el gobierno estatal de Baja California (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Sobre las quejas de Bonilla Valdez por haber hecho el caso público, Aremi explicó que lo único que estaba haciendo era “contar la realidad”, pues insistió en la incertidumbre e incomodidad que le generó el pago inexistente.

Además enfatizó que antes de hacer noticia el caso, acudió personalmente con David González para aclarar la situación. Lamentó que las autoridades estatales se excusaran de la situación con el argumento de “pocos recursos”.

“Fui personalmente a hablar con el director de alto rendimiento, David González, el cual en su momento me escuchó, porque la cantidad -como ya lo expuse- se me hace muy baja a comparación del esfuerzo que he hecho y lo que han dado otros estados; y él estuvo de acuerdo, la verdad es muy triste como se deslinda de la situación y de la conversación que tuvimos”, dijo.

Aremy Fuentes ganó la medalla de bronce en halterofilia 76kg en Tokio 2020 (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

No perdió de vista su argumento sobre el uso de su imagen para el gobierno estatal de Baja California y lamentó que el deporte de alto rendimiento se viera afectado por intereses políticos.

“Se ve reflejado el interés del gobernado hacia el deporte, eso es muy lamentable y muy triste. Obviamente tengo que estar molesta con justa razón porque me estuvo utilizando para una foto y que nadie me dijo que iba a ser un simulacro de una entrega de un cartón de cheque y que ni siquiera nos lo iban a entregar”, añadió.

La medallista de bronce en halterofilia 76kg de Tokio 2020 insistió en que sus exigencias son válidas pues respeta su trayectoria como deportista y no dejó de señalar que en diferentes competencias ha dejado en alto el nombre de México y del estado al que representa, por lo que se indignó ante el trato de las autoridades.

Jaime Bonilla se molestó con las acusación de Aremi Fuentes por el pago del cheque (Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.com)

Por último apuntó que hará todo lo posible por recibir el pago, a pesar del próximo cambio de administración en Baja California, no perderá la oportunidad de llegar a las últimas instancias.

“Estoy buscando una solución, tal vez le dan largas a esto, ellos ya se van. No me voy a quedar callada, es una falta de respeto colosal. Es un estímulo que ellos lo dieron a luz pública, esa decisión de burlarse es imperdonable”

SEGUIR LEYENDO: