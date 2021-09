“No tiene fondos”: Aremi Fuentes denunció cheque inexistente que premió su actuación en Tokio 2020

Con los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los atletas mexicanos participaron en la atípica edición de la máxima competencia deportiva. En el caso de delegación mexicana consiguió un total de cuatro medallas de bronce. En México, diferentes sectores políticos y patrocinadores prometieron premios y apoyos para los competidores que consiguieran una presea olímpica.

A poco más de un mes desde que concluyeron los Juegos de Tokio 2020, los distintos gobiernos estatales y patrocinios han reconocido a sus atletas con diferentes premios y distinciones en sus lugares de origen. Pero recientemente una medallista olímpica denunció que uno de los premios económicos que recibió por parte del gobierno de Baja California no tenía fondos.

Aremi Fuentes, ganadora del bronce en halterofilia de la categoría 76 kg, explicó en conferencia que Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, le entregó un premio económico inexistente. El pasado 12 de agosto se reunió con él en una ceremonia con motivo para reconocer su esfuerzo en tierras niponas y le entregó un cheque válido por 50,000 pesos mexicanos.

Sin embargo, el depósito jamás procedió y Aremi Fuentes apuntó que el acto era una “falta de respeto” a su esfuerzo, pues señaló que únicamente usaron su imagen para realizar la distinción de la administración de Bonilla.

“A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”