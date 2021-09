“Fue simbólico”: Jaime Bonilla se defendió de las acusaciones de la medallista Aremi Fuentes

Jaime Bonilla se defendió de las acusaciones de Aremi Fuentes (Foto: Cuartoscuro)

La mañana de este martes 21 de septiembre el gobernador constitucional del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reconoció que su entidad tiene un adeudo de 50,000 pesos con la atleta y medallista olímpica, Aremi Fuentes Zavala, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante su habitual mensaje matutino, el mandatario local negó que el cheque que se le otorgó a la competidora de halterofilia haya estado sin fondos. Aseguró que está en todo su derecho de reclamar la falta de pago; sin embargo, se mostró molesto por la difusión de la noticia a nivel nacional.

“No se la ha cumplido los 50,000 pesos y tiene derecho de reclamarnos, pero de decir que tiene cheque sin fondos y luego correr la nota a nivel nacional. Es cuestión de tiempo que se le dé el dinero”, comentó.

La atleta denunció que recibió un cheque sin fondos (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

En la conferencia que fue transmitida en las redes sociales de la administración, el jefe del Ejecutivo local estuvo acompañado por el director del Instituto del Deporte de Baja California, David González, quien aclaró que el cheque que se entregó fue de carácter simbólico debido a que no se contaba con el recurso económico suficiente.

También aseguró que se tomó dicha decisión puesto que no sabían si la atleta conseguiría medalla en la pasada justa deportiva o cuál era el lugar en el que quedaría, ya que el premio solo estaba pensado para aquellos que lograran entrar en los primeros tres lugares de las diferentes competencias.

Además, señaló que la entidad ya le entregó a Aremi Fuentes un reconocimiento por 24,000 pesos, el cual estaba destinado a todos los deportistas que representaron a México en Tokio, Japón, durante el pasado verano.

La mexicana consiguió medalla de bronce (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Y es que el pasado 20 de septiembre trascendió que la ganadora de bronce en halterofilia, en la categoría de 76 kg en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informó en una conferencia de prensa que el gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le entregó un premio económico inexistente.

El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto cuando la atleta mexicana se reunió con él en una ceremonia para reconocerle su esfuerzo en la justa deportiva, dicha gratitud sería dada mediante un cheque por 50,000 pesos.

Sin embargo, dio a conocer que el depósito jamás apareció en su cuenta, razón que tildó como una “falta de respeto” a su trayectoria deportiva. Asimismo, aseguró que se sintió utilizada por el mandatario local, el cual solo uso su imagen para promocionar su trabajo al interior de la entidad.

El gobernador de Baja California aseguró que la atleta recibirá su premio (Foto: Omar Martínez/CUARTOSCURO.COM)

“A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, expresó.

Agregó que existe un adeudo que las autoridades de Baja California tenían con ella, pues el premio no era el único reclamo ya que la administración de Jaime Bonilla le debían las becas deportivas cifra que ronda los 24,000 pesos.

Fuentes Zavala reiteró que el cheque válido por 50 mil pesos es inexistente y confesó que otros atletas recibieron mayores bonificaciones por sus competencias en Tokio 2020 que rondan los 150,000 pesos, mientras que la competidora en halterofilia apenas gana 3,000 pesos mensuales y no pudo cobrar su premio.

