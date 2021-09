Cómo quedó la tabla de máximos ganadores de torneos de Grand Slam tras la derrota de Novak Djokovic en el US Open

Novak Djokovic perdió la final del US Open ante Daniil Medvedev (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Este domingo, Novak Djokovic sufrió un duro golpe al perder en la final de US Open a manos de Daniil Medvedev. La caída ante el ruso no solo le impidió al número uno del mundo alcanzar el hito de quedarse con los cuatro torneos grandes de la temporada, sino que también lo privó de quedar como el tenista con mayor cantidad de títulos de Grand Slam en la historia.

Djokovic tendrá que esperar hasta el Abierto de Australia de 2022 para intentar quedar como líder en soledad de la tabla de campeones de torneos grandes de todos los tiempos. Hasta el momento, comparte la cima con el suizo Roger Federer y con el español Rafael Nadal, todos con 20 trofeos.

¿Cómo se compone la lista de 20 títulos de Grand Slam de Nole? El serbio se consagró nueve veces en el Abierto de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2015, 2019, 2020 y 2021), dos en Roland Garros (2016 y 2021), seis en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2021) y tres en el US Open (2011, 2015 y 2018). Además, ganó al menos una vez cada uno de los torneos de categoría Masters 1000. Federer, en tanto, suma 8 Wimbledon, 6 Australia Open, 5 US Open y 1 Roland Garros, mientras que Nadal acumula 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australia Open.

Ellos son, además, los máximos ganadores absolutos en tres de los cuatro torneos más destacados: Rafael en Roland Garros con 13, Roger en Wimbledon con 8, Novak en Australia con 9. ¿El US Open? Federer comparte el récord con Pete Sampras y Jimmy Connors, todos con 5 coronas.

Federer, Djokovic y Nadal son los máximos ganadores de torneos de Grand Slam de la historia

Un detalle no menor en esta carrera por ser el máximo ganador de la historia -mérito que hoy quedó en manos de Nole- es que Federer lleva más de tres años de sequía en los Grand Slam: ganó por última vez un título de esta magnitud en el Australia Open del 2018. En el camino, sólo logró llegar a la final de Wimbledon en 2019, donde fue superado por Djokovic. Es necesario recordar, además, que Djokovic tiene 34 años, mientras que Federer tiene 39 (cumple 40 el próximo 8 de agosto) y Nadal, 35.

La decepción en la temporada 2021 para Nole será no haber podido alcanzar el Golden Slam, la forma en que se denomina al hecho de ganar los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla olímpica de oro en una misma temporada. Las expectativas enormes luego de haberse coronado en Australia, en Roland Garros y en Wimbledon, pero luego del torneo de Londres todo fue en declive.

En Tokio el serbio tuvo una opaca actuación: no pudo alcanzar al final tras ser superado en semis por el alemán Alexander Zverev y luego perdió el partido por la medalla de bronce ante el español Pablo Carreño Busta. Luego, cayó ante Medvedev en el US Open y se quedó sin Grand Slam. Es por eso que el mérito del Golden Slam hasta el momento le sigue perteneciendo a una sola tenista en toda la historia en el tenis convencional: a la alemana Steffi Graf, que lo alcanzó en 1988. Este domingo, la neerlandesa Diede de Groot lo alcanzó también en el tenis sobre silla de ruedas.

EL TOP TEN DE LA TABLA DE TÍTULOS DE GRAND SLAM

Novak Djokovic: 20 (9 Australia Open, 6 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros)

Roger Federer: 20 (8 Wimbledon, 6 Australia Open, 5 US Open y 1 Roland Garros)

Rafael Nadal: 20 (13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australia Open)

Pete Sampras: 14 (7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australia Open)

Björn Borg: 11 (6 Roland Garros y 5 Wimbledon)

Ivan Lendl: 8 (3 Roland Garros, 3 Wimbledon y 2 Australia Open)

Jimmy Connors: 8 (5 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australia Open)

Andre Agassi: 8 (4 Australia Open, 2 US Open, 1 Roland Garros y 1 Wimbledon)

John McEnroe: 7 (4 US Open y 3 Wimbledon)

Mats Wilander: 7 (3 Australia Open, 3 Roland Garros y 1 US Open)

LOS OTROS GANADORES DE TÍTULOS GRAND SLAM

11°- Stefan Edberg y Boris Becker: 6

12°- John Newcombe y Rod Laver: 5

13°- Guillermo Vilas, Ken Rosewall, Jim Courier y Manuel Santana: 4

14°- Andy Murray, Jan Kodes, Arthur Ashe, Stanislas Wawrinka y Gustavo Kuerten: 3

15°- Illie Nastase, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Stan Smith, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov y Johan Kriek: 2

16°- Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, Andrés Gómez, Andy Roddick, Michael Chang, Goran Ivanisevic, Dominic Thiem, Vitas Gerulaitis, Pat Cash, Michael Stich, Juan Carlos Ferrero, Marin Cilic, Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Roscoe Tanner, Petr Korda, Carlos Moyá, Mark Edmondson, Adriano Panatta, Brian Teacher, Yannick Noah, Thomas Muster, Richard Krajicek, Thomas Johansson, Albert Costa y Daniil Medvedev: 1