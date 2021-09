Nació Lupe, la segunda hija de Luciana Aymar y Fernando González: “Agradecida a la vida por semejante regalo”

Fernando González y Luciana Aymar anunciaron el nacimiento de Lupe, su segunda hija

Son horas de profunda felicidad para la pareja que conforman la argentina Luciana Aymar y el chileno Fernando González. Los ex deportistas celebraron este viernes la llegada de Lupe, su segunda hija, que nació en una clínica de la ciudad de Rosario. Lucha compartió las primeras imágenes de la pequeña en sus redes sociales y recibió el cariño de colegas y fanáticos.

“Fue un gran parto, todo salió a la perfección y ambas estamos muy bien. Feliz y agradecida a la vida que me haya sorprendido con semejante regalo”, escribió en sus redes sociales la ex integrante de la selección argentina de hockey, galardonada en ocho ocasiones como la mejor jugador del planeta. Lupe, que pesó 3.300 kg, es la segunda hija de la pareja de Aymar y González, quienes ya son padres de un varón llamado Félix, que tiene un año y ocho meses.

La ex integrante de Las Leonas compartió imágenes de la niña en sus redes sociales

La ex Leona de 44 años le dedicó también unas amorosas palabras al padre de sus hijos: “Gracias por acompañarme como lo haces en este tan lindo proyecto de familia…sos un gran compañero y papá!!! Generoso, siempre dándome mucha contención y amor!!! Le agradezco a la vida que nos haya cruzado en este camino y nos haya regalado la posibilidad de ser padres de Félix y Lupe!!!”.

Además, Aymar compartió una serie de fotos de las primeras horas de la niña. Las imágenes muestran los instantes posteriores al parto y la felicidad de la pareja en la habitación de la clínica junto a la niña, siempre rodeados del acompañamiento de los profesionales médicos. Estas postales recibieron cientos de miles de Me Gusta y numerosos comentarios, algunos de ellos de destacadas personalidades del ambiente deportivo como Gabriela Sabatini, Juan Pico Mónaco y ex compañeras de la selección de hockey como Mercedes Margalot, Jorgelina Bertoni y Noel Barrionuevo, entre otras.

El ex tenista chileno estuvo presente en el parto

La ex jugadora de hockey -considerada por muchos la mejor de la historia- y el ex tenista están juntos desde 2017. “Los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo”, contó tiempo atrás Aymar a la revista Caras de Chile.

En esa misma entrevista también había hablado de sus ganas de ser mamá: “Quiero ser madre, tener hijos y hacer mis otras actividades. Las voy a necesitar. No soy sólo de estar en la casa. Quizás el día que sea madre cambie mi forma de pensar, porque uno va adaptando su vida al momento. A lo mejor cuando tenga un hijo voy a querer dedicarle las 24 horas del día, pero nunca voy a dejar de hacer mis cosas”.