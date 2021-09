“Está listo”: Galaxy reveló cuándo podrá jugar Chicharito Hernández

Javier Hernández podría regresar con LA Galaxy este sábado 11 de septiembre (Foto: Kelvin Kuo/USA TODAY Sports)

Después de la pausa internacional a causa de la fecha FIFA con motivo de los primeros partidos eliminatorios rumbo a Qatar 2022, la actividad de las diferentes ligas retomarán su curso. En el caso de Estados Unidos la Major League Soccer (MLS) empezará a partir del día de mañana, viernes 10 de septiembre.

Una noticia que sorprendió a los fanáticos de la MLS es que se dio a conocer el regreso de Javier Chicharito Hernández Balcázar a los juegos. El delantero de Los Ángeles Galaxy volverá a las canchas luego de la lesión que tuvo en la pantorrilla y que lo alejó del fútbol por algunos meses, además de cortarle el ritmo con el que arrancó el torneo, pues hasta su último partido ya llevaba 10 goles anotados en las primeras rondas del campeonato.

El pasado 6 de julio, el equipo donde milita anunció que Hernández sufrió una lesión en la pantorrilla derecha durante el entrenamiento para el partido contra Sporting Kansas City, desde entonces el canterano de Chivas no ha podido retomar su nivel, incluso compartió por redes sociales el complicado momento que vivió a causa de su lesión y que lo perjudicó emocionalmente.

El pasado 6 de julio Galaxy anunció la lesión del Chicharito, desde entonces no ha podido jugar (Foto: Instagram/@ch14_)

La tarde de este jueves, en conferencia de prensa previo al juego entre Colorado vs LA Galaxy, el entrenador de Los Galácticos, Greg Vanney, reveló que el delantero mexicano podría regresar el próximo sábado 11 de septiembre, pues su evolución con el equipo le da la certeza de que el mexicano “está listo” para competir de nueva cuenta.

Vanney explicó que no quisieron presionar a Chicharito para el All Star Game que se disputó el pasado 25 de agosto entre la Liga MX y la MLS. A pesar de que Hernández fue considerado para el equipo representativo, no se presentó a causa de su lesión. Se tomó el tiempo necesario para recuperarse y volver con su equipo. Ahora muestra una mejor recuperación, por lo que podría tener minutos en el duelo contra Colorado.

“Una de las razones por lo que decidimos no apresurarlo en la semana del Juego de Estrellas y el Clásico del Tráfico, fue para que tuviera más tiempo de recuperarse y ahora se ve bien,<b> </b>está listo esta semana”, apuntó el director técnico del Galaxy.

El DT del Galaxy no detalló si Chicharito jugará como titular o si será cambio del partido (Foto: Twitter/@LAGalaxy)

En cuanto al rendimiento físico del futbolista de 33 años añadió que requerirá de tiempo para que alcance su máximo nivel que presentó durante las primeras jornadas de la MLS. En los entrenamientos ha mostrado precisión en sus tiros, por lo que le da la confianza necesaria a Vanney para traerlo de vuelta a la actividad del equipo Angelino.

“Físicamente, necesita retomar el ritmo de partido al ciento por ciento y esa precisión frente al arco, pero jugamos 11 contra 11 en la semana y anotó dos goles, así que se ve bien. No importa en qué circunstancia sea, siempre para un delantero anotar y tener esas sensaciones es importante”, enfatizó.

Aunque no detalló si Chicharito jugará como titular o si será cambio del partido, afirmó que su presencia en la cancha le dará elementos necesarios para una mejor táctica y recuperar el rendimiento del club en general. Por otra parte profundizó en la necesidad de volver a “conectar” al mexicano con el resto del equipo.

El sábado se conocerá finalmente la posición con la que arrancará Chicharito en la cancha y retomar su racha goleadora (Foto: EFE News/Marcelino Benito)

“Nos da buenas opciones, hubo momentos en el partido que jugaron los dos juntos y se complementaron bien. En otros momentos tendremos la opción de poner uno u otro y saber que hay profundidad y recambio en la posición. Ahorita lo importante es seguirse conociendo como grupo y establecer esas conexiones”, agregó Vanney.

El sábado se conocerá finalmente la posición con la que arrancará Chicharito en la cancha y retomar su racha goleadora.

