Los entrenadores de Liga MX que tendrían sus últimos minutos en la jornada 8

Víctor Manuel Vucetich se encuentra en la cuerda floja con Chivas (Foto: Juan Carlos Ulate-REUTERS)

Sin duda alguna, el comienzo del torneo Grita México Apertura 2021 no ha sido el esperado para muchos equipos, pues han sufrido la escasez de gol, bajas importantes y los resultados no han sido favorables. Por ello, mucha de la responsabilidad se les atribuye a los técnicos, quienes podrían ser destituidos si los resultados no mejoran.

El primero de ellos y el más sonado en las últimas semanas en el estratega rojiblanco, Víctor Manuel Vucetich. Un sector de la afición de Chivas ya ha pedido su salida, tanto en el estadio como en redes sociales. El equipo se encuentra en la onceava posición en la tabla de cocientes con nueve puntos.

Muchos de los malos resultados, se le atribuye a la falta de refuerzos. Ricardo Peláez, dio a conocer que el club no sumaría jugadores a la plantilla, pese a que se desprendieron de José Juan Macías, delantero titular y goleador del equipo, por lo que afrontan el torneo con los mismos jugadores que culminaron en la ronda de repechaje al final del primer semestre del año. Mientras tanto, los demás equipos de la Liga MX, sumaron al menos un refuerzo, incluyendo los líderes del torneo pasado, Cruz Azul y Santos.

Asimismo, el entrenador de los Xolos, Robert Dante Siboldi, no ha podido cosechar ninguna victoria en lo que va del torneo, se encuentra en el decimosexto lugar de la tabla de cocientes y solamente han sumado tres puntos de 21 posibles. Sin duda se encuentran en la cuerda floja, por lo que encontrar una solución inmediata es vital para el equipo.

Robert Dante Siboldi no ha visto la victoria con Xolos (Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Con los resultados antes mencionados, el técnico uruguayo estaría igualando su peor inicio de temporada como técnico en Liga MX.

Por otro lado, la escasez de gol es uno de los problemas que tiene atrapado a los universitarios dirigidos por Andrés Lillini en este torneo. Luego de romper los pronósticos y hacer hazaña al calificar a la final del Guard1anes 2020, los felinos han ido en picada. El conjunto solo ha conseguido un triunfo ante La Franja y les ha valido para posicionarse en el lugar número 15 de la tabla.

A pesar de que tanto la afición como jugadores han respaldado el proyecto de Lillini, el encuentro ante Chivas de este domingo será un factor determinante pues es uno de los duelos más esperados y tendrá muchos reflectores por lo que no podrían permitirse un mal resultado.

En ese sentido, uno de los refuerzos que llegaron al cuadro auriazul, Higor Meritao pidió paciencia y confianza a la afición: “Lillini nos ha tratado como un padre, por eso le pido a la afición paciencia, este club es grande y está para cosas grandes. Yo a todos los lados a los que voy siempre pienso en obtener el campeonato.’’, comentó el ex jugador de Ferroviaria para el Diario As.

El entrenador de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini es respaldado por los jugadores (Foto: Francisco Guasco-EFE-Archivo)

Ricardo Ferretti, es sin duda una de las figuras más destacadas en la Liga MX pero en el banquillo de Juárez FC ya firmó su peor inicio como entrenador en México al sumar dos unidades en siete partidos y el equipo se encuentra en el último lugar de la clasificación.

Desde el Clausura 2017, el Tuca no tenía un inicio de campeonato con resultados tan bajos. En el torneo mencionado, el brasileño consiguió cuatro unidades en seis partidos como técnico de Tigres. Empató en la fecha uno contra Santos, después en la jornada dos perdió contra Atlas y recompuso el camino tras golear al América cuatro tantos por cero, en la fecha tres.

