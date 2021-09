Qué partidos se perderá Alexis Vega con Chivas a causa de su lesión

Alexis Vega es uno de los referentes de las Chivas Rayadas de Guadalajara, el delantero viene de traer la medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos de Tokio siendo uno de los jugadores con mejor rendimiento del torneo.

Además de participar con la Selección Mexicana en los dos primeros encuentros del hexagonal final por las eliminatorias de CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022 en la búsqueda de la clasificación al certamen.

En el segundo partido ante Costa Rica recibió una certera falta a la mitad de la cancha al minuto 41 del cotejo, infracción que le provocó un esguince de segundo grado en el tobillo derecho y que le hizo visitar la sala de urgencias.

Con su lesión el Tri comunicó que será baja ante Panamá y tendrá que volver con el médico en Guadalajara para someterse a nuevos estudios para descartar nuevas lesiones, además de empezar el tratamiento y la recuperación correspondiente.

Su tratamiento tiene la intención que se reincorpore al equipo lo antes posible, ya que Chivas vivirá un calendario muy cargado con rivales que le dificultarán su camino por la calificación. Primero, se medirán ante los Pumas de la UNAM dentro de la jornada 8 de la Liga MX, el día domingo en Ciudad Universitaria.

Posteriormente se medirán ante Pachuca en la jornada 9, que si bien tampoco vive su mejor momento, es un equipo complicado, en un llamado “duelo de canteras” ya que los dos cuentan con las mejores fuerzas básicas del país.

Pero todos los ojos están puestos en el llamado Clásico Nacional, cotejo que es el máximo partido entre clubes en México, se medirán ante su más grande rival, el Club América en la jornada 10 de visita al Estadio Azteca de la Ciudad de México, el sábado 25 de septiembre a las 21:00 horas.

Alexis Vega se perderá posiblemente al menos tres semanas de actividad profesional, ese fue el pronóstico de los médicos que lo atendieron en la concentración de la Selección Mexicana. Por lo que muy probablemente no pueda llegar a disputar el Clásico de Clásicos. Encendió las alarmas en el club rojiblanco ya que el futbolista es uno de sus mejores hombres y es clave al momento de atacar la portería rival de los enemigos.

El deportista tendrá una segunda valoración en Guadalajara en las próximas horas y el club pretende por todos los medios intentar que la lesión dure el menor tiempo posible de recuperación para procurar tenerlo para disputar el Clásico contra América.

Con este respecto, a su llegada al país, el delantero otorgó unas palabra a los medios y comentó tajantemente que no piensa acelerar el proceso de recuperación.

“Sería una tontería si me pusiera a pensar o a precipitarme si llego o no al Clásico, solamente el tiempo y la sanación de mi lesión lo sabrá. El torneo pasado me pasó igual y jugué la Liguilla infiltrado, pero ahora estamos en pleno torneo así que estaré listo cuando tenga que estar. Si son dos, tres o cuatro semanas, voy a tomarlo de la mejor manera y pensar en aportarle al equipo”