Oribe Peralta reveló detalles sobre el tiempo de juego y su futuro con Chivas

Ha sido poca la participación de Oribe con el cuadro tapatío (Foto: VICTOR CRUZ / AFP)

Santos Laguna, a lo largo de los años, ha convertido a futbolistas en verdaderos guerreros que han sabido aprovechar las oportunidades que les ha brindado el balompié nacional. El último de sus “ídolos” se caracteriza por ser un bravío jugador que deja todo en el campo de juego: Oribe Peralta.

Hoy el destino lo mantiene lejos de sus inicios, pero que ha sido reconocido por en el futbol mexicano por lo que en algún momento comenzó en Torreón.

Oribe comenzó a destacar con el cuadro lagunero en los inicios de la década pasada y sus altas cuentas goleadoras por torneo lo llevaron a convertirse en un esencial artillero de la Selección Mexicana. Tuvo una participación en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018; se enroló con el América a partir del 2014 y en 2019 pegó la marcha hacia Guadalajara para una segunda etapa con el equipo tapatío.

Con distintos altibajos, el delantero de las Chivas aseveró que, pese a no habérselo comunicado aún a la directiva rojiblanca con respecto a su futuro en el club, se mantiene bien en cuanto a su estado físico y eso se ha convertido en uno de los motivos por los cuales espera que pueda existir una posibilidad de continuar dentro de la institución y, en caso de que la situación resulte ser contraria a ello, el delantero podría buscar la oportunidad de unirse a otro equipo.

Peralta se ha convertido en uno de los líderes dentro del vestuario de Chivas (Foto: Captura de pantalla/ Chivas de Guadalajara)

Hasta ahora<b> </b>no hemos tenido oportunidad de platicar,<b> </b>después habrá tiempo para lo que viene. También el decidir o tomar mi decisión sobre la situación. Primero, me siento muy bien, físicamente estoy muy bien. Espero que haya oportunidad de seguir, si no es aquí, habrá otra oportunidad”, mencionó Oribe.

Además, también mencionó que no se siente mal si las cosas no llegan a salir de la forma esperada y que de marcharse, tampoco tendría algún problema.

“Si no, estoy listo para afrontar lo que venga. A lo largo de mi carrera, gracias a Dios he sido bendecido y no me podría quejar de nada. Estoy bien con cualquiera de las situaciones que ocurra”.

También habló acerca de la situación por la que atraviesa el equipo rojiblanco y la presión que la misma afición ha puesto en el equipo por la exigencia de la sustitución de Víctor Manuel Vucetich del banquillo de Chivas y destacó que los culpables por el mal desempeño del equipo es de los propios jugadores.

“Obviamente no hemos tenido los resultados deseados, tanto los que quiere el profe (Vucetich) como nosotros, pero estamos comprometidos con lo que debemos hacer en la cancha y la culpa es más de los que nos toca jugar. La presión por parte de la gente hacia el equipo siempre va a existir y más en un equipo como Chivas que tiene a la afición más grande de México, Es por eso que tiene este tipo de presión”, añadió.

Oribe Peralta ha anotado un total de de 176 goles durante su carrera en el fútbol mexicano (Foto: Twitter @oribepm)

Por último, habló sobre las polémicas declaraciones que arrojó el estratega de Guadalajara hacia el plantel por estar conformado únicamente por mexicanos y Oribe liberó la presión en torno al tema y aseguró que la única desventaja que existe es la cuando existe una desventaja numérica.

“Cada uno tiene su perspectiva de las cosas y de todo. Te doy mi punto de vista, para mí, el fútbol es 11 contra 11 y se juega dentro de la cancha. Creo que el tener desventaja o no es quedarte con uno menos ahí, eso es lo único que te puedo decir al respecto”, finalizó en la conferencia de prensa este martes.

Oribe acumula 28 partidos jugados como Rojiblanco desde su llegada a la Perla Tapatía, ha anotado en una sola ocasión y ha generado tres asistencias.

