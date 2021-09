Así fue la presentación de Dralístico, el nuevo personaje de quien encarnó a Místico por segunda vez en el CMLL

El gladiador que le dio vida a la segunda versión de Místico dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), entre junio de 2012 y agosto de 2021, confirmó el personaje con el que continuará su carrera dentro del pancracio mexicano. A partir de este miércoles, el miembro de la Dinastía Muñoz será conocido como Dralístico.

En la conferencia de prensa de su hermano Rush, el oriundo de Tala, Jalisco exhibió la nueva imagen que utilizará en los encordados. Producto de la fusión entre sus dos antiguas facetas en La Seria y Estable, las del primer Dragon Lee y Místico; mezclará los vivos de plata y oro con los distintivos de las artes marciales como características principales de su máscara.

Dralístico también profundizó sobre su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre; agradeció a los directivos por aceptar su liberación, después de diez años de pertenecer a la plantilla de la Arena México, con tal de permitirle cumplir con sus aspiraciones como profesional. Por otra parte, señaló que no volvió a tener contacto con Carístico, pero reconoció su talento y le deseó éxito al retomar el papel del Seminarista de los Ojos Blancos.

“Sentía que quería algo más. (...) Incluso pedía a gritos que se me diera una oportunidad por un enfrentamiento de máscara contra máscara con Carístico, pero no se dio y no pasa absolutamente nada. Es momento de buscar mis propios rivales, de hacer mi propia promotora, de irme a los más alto sin límites. Uno mismo es el que se pone los límites y cuando estás en una empresa, te limitan muchísimo”, sentenció.