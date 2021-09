“Soteldo es más que Messi”: el comentario de un periodista venezolano que encendió las redes a horas del duelo ante Argentina

Soteldo y Messi, las figuras de Venezuela y Argentina

A casi dos meses del ansiado título de la Copa América obtenido en Brasil, Argentina visitará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro correspondiente a la novena fecha se llevará a cabo este jueves, desde las 21 en el estadio Olímpico de Caracas, que contará con un aforo de seis mil personas.

Venezuela llega envuelta en urgencias, ya que además de marchar penúltima por diferencia de gol en la tabla de posiciones, hace diez días sufrió la salida del entrenador tras la sorpresiva renuncia del portugués José Peseiro por falta de pago. Como interino asumió Leonardo González, ex jugador de la Vinotinto y actual entrenador de Deportivo Lara, club del cual es propietario Jorge Giménez, quien asumió a mediados de julio la presidencia de la inestable Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Lo dicho, el presente no es el mejor para Venezuela que en la última Copa América sufrió varias bajas por COVID-19 y se despidió en la primera fase sin ganar luego de dos empates y dos derrotas. Y en el camino hacia Qatar, solo le ganó a Chile (2-1) en noviembre del año pasado como local, empató con Uruguay (0-0) en la misma condición y luego perdió con Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Bolivia (3-1). Con 4 puntos comparte la última posición con Perú pero tiene mejor diferencia de gol que el equipo de Ricardo Gareca.

Lionel Messi sería titular ante Venezuela, este jueves por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Pilar Olivares)

A todo esto, Argentina domina el historial general con 21 triunfos sobre 25 enfrentamientos entre todas las competencias aunque en los últimos diez años Venezuela ganó dos veces (2011 por Eliminatorias y 2019 en un amistoso en Madrid) y rescató dos empates en los últimos duelos por Eliminatorias.

Pese a este panorama desalentador, hubo un periodista que resaltó a la máxima figura de Venezuela y encendió las redes sociales por compararlo con Lionel Messi. “Soteldo es más que Messi”, aseguró el relator Edgardo Márquez, quien comparó los presentes futbolísticos del volante del Toronto FC de la MLS y el capitán argentino que debutó en el PSG.

“¡No es nacionalismo! ¡Es la realidad! Hoy, Yeferson Soteldo es más que Lionel Messi. En dinámica en el campo, es más el venezolano. Ojalá el juego colectivo de los nuestros pueda superar no sólo las ausencias sino también la falta de trabajo. ¿Cuántos lo creen?”, publicó el periodista venezolano en su cuenta de Twitter que tuvo amplia repercusión.

“Sinceramente no me gustó el debut de Messi en el PSG. Si ese es su nivel hoy, el nuestro creo que es más. ¡A ver qué dice el partido!”, justificó Edgardo Márquez, quien ya palpita la previa del encuentro en el que Lionel Messi será uno de los titulares, pese a que el entrenador argentino, Lionel Scaloni, no confirmó el equipo.

Antes de iniciar el camino hacia la obtención del trofeo que cortó una sequía de 28 años sin títulos con el seleccionado mayor, la Argentina empató con Chile (1-1) en Santiago del Estero y luego igualó ante Colombia (2-2) en Barranquilla. Con estos resultados, el conjunto nacional se mantuvo en el segundo puesto con 12 puntos, a seis de Brasil, líder con puntaje ideal y rival del próximo domingo en ésta inédita serie de tres partidos que se completará el próximo jueves 9 ante Bolivia en el estadio Monumental y con el regreso del público luego de un año y medio de pandemia.

Probables formaciones:

Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva y Daniel Carrillo; Junior Moreno, Tomás Rincón, Jefferson Savarino y Rómulo Otero; Yefferson Soteldo y Josef Martínez. DT: Leonardo González.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

