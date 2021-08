Una oferta impactante y el mensaje del Cholo Simeone: los ofrecimientos que recibió Messi mientras se demora su viaje a París

Messi, de 34 años, todavía permanece en su hogar en Castelldefels (EFE/Alejandro García/Archivo)

El domingo 8 por la tarde, el aeropuerto de París se llenó de fanáticos esperando por Lionel Messi, pero la Pulga no llegó. Este lunes, el Parque de los Príncipes resultó el sitio de concentración de los aficionados, pero el delantero tampoco viajó. El PSG parece el nuevo destino del astro argentino tras su salida del Barcelona, pero todo indica que hasta que no estén resueltos hasta los últimos flecos del contrato, no se subirá al avión.

“Está todo muy avanzado”, le aseguró una fuente cercana a la familia a Infobae. Pero, mientras su rúbrica no aparece en el contrato y el atacante, de 34 años, espera novedades en su casa de Castelldefels, adonde se lo vio en bañador disfrutando del verano europeo, otros posibles oferentes asoman la cabeza y se asoman, buscando tentar al capitán de la Selección campeona de la Copa América.

Por ejemplo, sonó el teléfono del entorno del futbolista, con un ofrecimiento impactante: Román Abramovich, dueño del Chelsea, no quiso dejar de jugar su ficha. “A lo que ofrezca el PSG, agréguenle un 30% más”, endulzó los oídos de los Messi. Sin embargo, por distintas circunstancias, Inglaterra no es el país que hoy más le atrae para afincarse con su familia.

Hubo otro movimiento que le movió el piso al punta surgido de Newell’s. Su amigo Luis Suárez se apersonó en su casa llevándole un mensaje de Diego Simeone, llevándole la intención de contar con él en el Atlético Madrid. En el anzuelo, la chance de reunirse con uno de sus mejores socios, también con Ángel Correa y Rodrigo De Paul, con quienes celebró la Copa América.

En efecto, el Cholo lo quiere, le abre las puertas del estadio Wanda Metropolitano, pero no es tan sencillo. Si el Fair Play financiero que impone la Liga es un obstáculo para el Barcelona, también lo sería para el Aleti. De hecho, la institución blaugrana abona parte del sueldo del uruguayo, parte de una operación inexplicable. Una posibilidad que asoma imposible en los números, más allá de que le haya generado entusiasmo al seis veces ganador del Balón de Oro.

Según pudo averiguar Infobae, un equipo de cuatro abogados se encuentra discutiendo por ambas partes los puntos más intrincados del contrato que unía a Messi con el Barcelona y que requieren de decisiones personales y de consultas con empresas, corporaciones, agencias y marcas.

Algunos puntos ya quedaron claros, por ejemplo, la prioridad para la Selección cada vez que sea citado el delantero, la integración a su equipo de asistentes de Pepe Costa, su “sombra” en sus años en Cataluña, y la autorización para trasladarse a Barcelona cada vez que tenga día libre.

Pero todavía no vio de cerca la torre Eiffel o el Arco del Triunfo más allá de que París lo espera con los brazos abiertos. Y eso provoca que otros oferentes levanten la mano, consulten. Si la demora hasta agitó rumores de una nueva oferta del Barcelona, con el CEO como emisario...

