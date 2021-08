Ronaldinho reveló cuál fue su reacción luego de que Messi le ganara la Copa América a Brasil en el Maracaná

Ronaldinho junto a Lionel Messi en 2006, cuando formaban parte del Barcelona (Getty Images)

Este domingo, Ronaldinho participó de una transmisión de Twitch del popular streamer español Ibai Llanos y aprovechó para hacer un repaso por su carrera y para contarle a los fans cómo es su vida en la actualidad, en donde el fútbol sólo es un pasatiempo.

El ex jugador brasileño que maravilló al fútbol a comienzos del milenio marcó una era por su estilo alegre tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Siempre con una sonrisa en el rostro, el hombre que vistió las camisetas del Milan, el PSG y el Barcelona, entre otros, reconoció que les es difícil quedarse con un único logro de su carrera: ”Cuando estoy con la pelota soy feliz, imposible quedarme con un momento”.

En su extraordinaria trayectoria no sólo cosechó títulos a nivel grupal e individual, como el Balón de Oro 2005, sino también grandes amistades, como la que mantiene con Lionel Messi: “Soy amigo de Leo, no somos de estar hablando todos los días, peor siempre que tenemos la posibilidad nos hablamos”, comentó. En este sentido, reveló cómo vivió la final de la Copa América que conquistó la Argentina en el Maracaná: “Estoy triste porque Brasil perdió, pero muy feliz por Leo, faltaba esto para él, ganar algo con la selección. Entonces esto es algo que me dejó muy contento. Ver a los amigos felices es algo que me pone feliz a mí”.

Ronaldinho llegó al Barcelona como una megaestrella en 2003, cuando Messi ni siquiera formaba pare del plantel profesional, pero más adelante tuvo la oportunidad de compartir una temporada y media junto a La Pulga. Incluso, él le dio la primera asistencia al delantero argentino quien luego se destacaría y se convertiría en el máximo artillero de la historia del club catalán.

Ibai aprovechó para preguntarle si disfruta de ver los partidos como espectador ahora que ya no juega profesionalmente, pero aquí Dinho se sinceró: “No me gusta mucho mirar 90 minutos de futbol, me gusta más jugarlo. Sí veo los goles, o resúmenes”. En este sentido reconoció que hay otros deportes que también le apasionan: “El baloncesto y el tenis me gusta mirar. La NBA es lo que más sigo y como tengo amigos ahí veo cómo les va”.

Messi y Ronaldinho durante un partido de Argentina y Brasil (AP)

Con respecto al debate que se abrió los últimos días producto del abandono de la gimnasta Simone Biles de varias pruebas final en los Juegos Olímpicos de Tokio, el brasileño evitó entrar en polémica y opinó desde su propia experiencia: “Yo he vivido todo con mucha tranquilidad, puede pasar que alguien sienta la presión, pero yo hablo por lo que yo viví”. También, admitió que él no tuvo que enfrentarse a momentos difíciles: “Como jugador he tenido suerte, he tenido pocas lesiones, la gran pare de mi carrera futbolista fue buena y yo la viví muy tranquila”.

Justamente por eso, solía sonreír en los terrenos de juego: “Desde pequeño, durante toda mi vida, siempre me gustó el fútbol y como tenía suerte de hacer lo que más me gustaba no tenía por qué no estar feliz”.

Con la sencillez que lo caracteriza, Ronaldinho aseguró que no extraña ser profesional porque dio todo lo que tenía durante esa etapa y tuvo la posibilidad de ganar la Champions League y el Mundial, entre otros preciados trofeos: “He dejado el fútbol completamente realizado, no me quedó nada pendiente, estoy muy feliz”.

En la actualidad, busca promocionar jóvenes talentos tanto en la música como en el fútbol y ha creado varias escuelas para que los más pequeños puedan formarse. A la hora de dar un consejo, el ex jugador brasileño se dirigió hacia quienes desean triunfar como profesionales: “La parte complicada es que es el sueño de muchos y entonces pocos lo consiguen, es mucha gente para un espacio muy restricto. Mi consejo es que disfruten del deporte porque es salud y si tienen el sueño de llegar que peleen por él”.

Además, mientras apoya este tipo de proyectos, el ex futbolista que en su país vistió las camisetas de Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo y de Gremio suele aceptar los llamados para participar de encuentros amistosos con ex jugadores, en donde según él todos se cuidan para no lesionarse, pero además buscan dar un lindo espectáculo, por lo que disfruta de esos cotejos. Además, si bien no tiene sueños pendientes, reconoció que le gusta esta etapa de su vida en la que puede viajar en “modo turista” por todo el planeta, y aún tiene dos destinos que le encantaría conocer: “Hay muchos sitios que me gustaría conocer, como Jamaica y Cuba que son países que aún no he ido”.

