Rommel Pacheco puso a sufrir al británico Tom Daley con salsa de habanero

El británico comentó que no consumía regularmente comida picante (Foto: Oli SCARFF/AFP)

Los días previos a la competición de Rommel Pacheco en Tokio 2020 han sido de mucha diversión para el mexicano en las instalaciones Olímpicas. En esta ocasión el clavadista compartió en redes sociales un reto de mortales que realizó con el recientemente ganador de la medalla de oro en esta misma justa, Tom Daley.

El castigo para el perdedor seria probar una famosa salsa de habanero yucateca. Pacheco hizo saber que esto no seria difícil para él, pues al ser de México, estaba muy acostumbrado estos sabores. Sin embargo, el británico comentó que la comida picante estaba lejos de ser recurrente en su alimentación y no era de su agrado, por lo que el reto podría representar mucha incomodidad para Tom.

La primera prueba se trató de un mortal hacia el frente y el objetivo consistía en caer derecho, sin moverse ni caerse. Con el primer round el reto seguía empatado después de que tanto el mexicano, como el británico lograron hacer los saltos sin muchos problemas.

La competencia entre los dos clavadistas fue pareja (Foto: Instagram/rommel_pacheco)

Para la segunda prueba, ambos clavadistas necesitaban realizar un otro mortal, pero esta vez hacia atrás. Tom Delay consiguió ponerse en ventaja sobre Rommel, quien no se quedó estático en ninguno de sus dos intentos y cayó de espaldas en el primero.

Para darle un poco más de dificultad al reto, el siguiente nivel fue ya encima del trampolín de entrenamiento donde ambos atletas debían caer parados sobre las colchonetas que se encontraban por debajo. El británico seguía imponiéndose por sobre Pacheco y todo parecía indicar que seria el vencedor para evitar probar la salsa tradicional de Yucatán.

Finalmente, para evitar que el reto se volviera muy largo, se decidió que ambos darían un último intento, el cual seria el definitivo para encontrar al ganador. Este clavado valió por dos puntos a quien lo consiguiera y menos dos para el que no logrará realizarlo de buena forma. Delay no se pudo mantener de pie en su aterrizaje, mientras que el mexicano lo logró de manera perfecta.

Rommel Pacheco retó al clavadista británico a realizar algunos mortales (Foto: Instagram/ rommel_pacheco)

Sabiéndose victorioso, Rommel Pacheco abrazó a su competidor y lamentó su victoria: “Tom, espero que entiendas esto en español. Yo te admiro, eres mi ídolo, lo siento por ti, porque vas a tener que probar una de las salsas más picosas de todo México”.

Respondiendo honestamente y reconociendo que había sido el perdedor, el británico no tuvo más opción que comer de la salsa de habanero. “No me gusta la comida picante, no sé qué voy a hacer”, mencionó Delay antes de ingerir la muestra.

Como era de esperarse, la reacción del clavadista del Reino Unido fue de ardor y disgusto ante el sabor tan intenso de la salsa yucateca en frasco. Su cara comenzó a tornarse en un tono rojizo y de a poco el sudor se hizo presente en su frente debido a lo picante.

Tom Daley ganó la medalla de oro desde la plataforma 10 metros en pareja (Foto:KIMIMASA MAYAMA/EFE)

Tom Daley se puso en el mapa del deporte mundial después de lo conseguido durante la justa Olímpica de este año. El británico se colgó la presea dorada junto a su compañero Matty Le en la prueba de plataforma 10 metros, logrando un clavado casi perfecto en su penúltimo intento.

Rommel Pacheco continua preparándose para su debut en Tokio 2020 de este lunes 2 de agosto en la prueba de trampolín tres metros masculino. Mientras tanto sigue gozando de sus cuartos juegos Olímpicos y compartiendo la dinámica entre todos los atletas que conviven día a día en el recinto Olímpico.

