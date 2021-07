Por los malos resultados, Martín Palermo renunció a la dirección técnica de Curicó Unido

El ex delantero, de 47 años, no logró darle identidad al equipo

“El directorio de CDP Curicó Unido informa a sus socios e hinchas que el señor Martín Palermo presentó su renuncia a su cargo de director técnico, y esta fue aprobada por la institución. Agradecemos la entrega, profesionalismo y enseñanzas del señor Martín Palermo y de su cuerpo técnico durante el ciclo a cargo del plantel. Le deseamos todo el éxito a Martín Palermo y su cuerpo técnico en sus próximos desafíos”.

Mediante este comunicado, el conjunto chileno informó que el ex delantero de Boca dejó de ser su orientador. El Loco tomó la determinación luego de la derrota de ayer 1-2 ante Universidad de Chile. “Mi decisión es dar un paso al costado, no hay que seguir estirando la situación. Es lo mejor para el club, que me respaldó hasta el final. Creo que es el momento de dar un paso al costado”, dijo el ex atacante, de 47 años.

El Titán llegó al elenco chileno para reemplazar a Nicolás Larcamón, pero a pesar de que se encontraba en zona de clasificación a copas internacionales, nunca le encontró la vuelta, al punto que terminó peleando por no descender. Y en esta campaña, los resultados no mejoraron: Curicó Unido se halla anteúltimo con seis unidades, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas. En total, dirigió en 28 cotejos, de los cuales sólo festejó en cuatro.

En el medio, en febrero, el plantel había recibido amenazas por parte de la afición a raíz de la cadena de tropiezos. “Pongan huevo, Corran como toman o Mojen la camiseta”, escribieron en las paredes del estadio.

Las pintadas que los aficionados les habían dedicado a los jugadores en febrero pasado

En su anterior experiencia en Chile, Palermo había ostentado un mejor desempeño: estuvo entre 2016 y 2018 en Unión Española, etapa en la que en dos certámenes alcanzó un 60% de efectividad (Torneo Apertura 2016 y Torneo de Transición 2017). Además, jugó Copa Libertadores.

En su carrera con el buzo, el ex ariete también condujo a Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz y Pachuca de México. Cuando asumió en su última experiencia en Chile, se encontraba participando como panelista del programa ESPN F360.

Tras el mal paso en el fútbol trasandino, volverá a esperar por una oportunidad. ¿En el fútbol argentino? ¿O volverá a incursionar fronteras afuera de su país natal?

