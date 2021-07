Boca volvió a pedir la postergación del partido ante San Lorenzo: cuál sería la respuesta de la Liga Profesional

Los juveniles de Boca que disputaron un muy buen partido ante Banfield. Incluso merecieron ganar (@fotobairesarg)

Luego de haber encarado con el plantel de Reserva el empate 0-0 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, Boca volvió a pedirle oficialmente a la Liga Profesional la postergación del partido del martes a las 21 ante San Lorenzo, por la tercera fecha del torneo de Primera División. La solicitud plantea la chance de trasladarlo al menos 24 horas, para que se cumplan los 7 días de aislamiento que transita el plantel de élite, a raíz de la ruptura de burbuja ocurrida en Brasil, en los incidentes ante Atlético Mineiro, por la Copa Libertadores.

Sin embargo, según fuentes consultadas por Infobae, la determinación de la entidad con sede en Puerto Madero continuaría siendo la misma; es decir, ceñirse al reglamento y que se dispute el día pautado, tal como sucedió con otros equipos que también se vieron diezmados durante la pandemia de coronavirus (Sarmiento de Junín, Banfield, Gimnasia La Plata o River, por citar algunos casos).

“En las próximas horas va a ser oficial”, le confiaron a este medio, más allá de que la Mesa Directiva volverá al diálogo formal este lunes a mediodía. La Liga sí aceptaría postergar el duelo de Reserva, agendado para el mismo martes 27 por la mañana. De esta manera, le permitiría a Boca no tener que apelar a otros juveniles para conformar el equipo. Vale recordar que, en medio de las gestiones, el Xeneize había decidido jugar con sus mejores hombres de Reserva el duelo preliminar frente al Taladro. Ante la negativa de la Liga, y del Ministerio de Salud de aceptar un “cordón sanitario” para los profesionales, el club de la Ribera se vio obligado a que los chicos saltaran a la cancha 36 horas después del primer compromiso, pero para defender los colores en la élite.

Tras la escandalosa eliminación de Boca en Brasil, la dirigencia entró en conflicto con la Liga. Primero, mediante un comunicado en el que aseguró que la entidad presidida por Marcelo Tinelli le había anticipado que le permitiría postergar los partidos, algo que fue desmentido por el periodista y conductor. Luego, quien expresó su enojo fue Juan Román Riquelme, vicepresidente y cabeza del Consejo de Fútbol.

“Es una cosa rara porque el presidente de la Liga el jueves a las 9 y media de la noche, el señor Marcelo Tinelli, me dijo que gestionaron y me confirmó que el día sábado el plantel se iba a hacer el PCR y, si daba negativo, podía jugar el partido. ¿Qué cambió? Que el viernes la Reserva que va a jugar ahora, jugó por la mañana y el presidente de la Liga me llamó para decirme que no podíamos jugar con los profesionales”, fue la sentencia del ex enganche en diálogo con ESPN.

“Qué pensamiento pequeño, Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y la decisión de la Mesa Directiva de la Liga y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos, igual te valoro y te aprecio”, le respondió Tinelli.

