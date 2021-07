Un campeón mundial brasileño fustigó a Neymar: “Está sobrevalorado”

Neymar, apuntado en Brasil tras la derrota en la Copa América con Argentina (REUTERS/Ricardo Moraes)

Luego de la derrota de Brasil en la final de la Copa América contra Argentina, enseguida se buscaron culpables en el país que fue anfitrión del certamen continental. El equipo de Tite no consiguió retener el título y se privó de festejar en el mítico Maracaná, que nuevamente fue invadido por una selección rioplatense así como había ocurrido en la final del Mundial de 1950. Por ser líder futbolístico y no haber mostrado su mejor nivel, las críticas le llovieron a Neymar. Un campeón del mundo brasileño lo apuntó como responsable.

“Neymar está sobrevalorado. No vale todo ese dinero que el PSG pagó proque nunca ganó el Balón de Oro” , arremetió Luís Antônio Corrêa da Costa, mejor conocido como Müller, en diálogo con el medio italiano Tutto Mercato. El ex delantero que se coronó en el Mundial de Estados Unidos 1994 no quedó conforme con lo ofrecido por el crack del París Saint Germain y aportó su filosa opinión sobre él. Cabe recordar que los franceses desembolsaron 222 millones de euros en 2017 para quedarse con sus servicios.

Müller, quien fue campeón mundial juvenil con Brasil en la Unión Soviética en 1985, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y disputó tres Copas del Mundo (tuvo más trascendencia en México 86 e Italia 90 pero levantó el trofeo en el 94 con apenas un partido jugado), fue duro contra Ney: “Los grandes se pueden contar con los dedos de una mano. Cristiano y messi lo son porque lo han demostrado en el campo. Neymar está más valorado fuera de la cancha que dentro”.

El ex artillero de la selección brasileña Müller le apuntó a Neymar tras la final de la Copa América (Mandatory Credit: David Cannon/Allsport)

El ex delantero que recibió su apodo por su parecido con el artillero alemán Gerd Müller, también eligió a un futbolista compatriota en su posición en la cancha con el que convivió en un planel: “Ronaldo estaba empezando, era un chiquillo en el 94, por eso si debo elegir digo que Careca era el delantero centro más completo de Brasil. Muy fuerte, un verdadero crack”. Las otras alternativas eran Bebeto y Romário, quien en los últimos días opinó que la Confederación Brasileña tenía que dar un golpe de timón en la conducción y contratar al español Josep Guardiola como entrenador.

Los dardos en territorio brasileño tras la conquista argentina siguen tirándose de un lado a otro. Y Müller, palabra autorizada por sus pergaminos con la selección y el San Pablo (convirtió el gol que le dio la Copa Intercontinental en la final del 93 contra el Milan), no dejó pasar la oportunidad de ofrecer su veredicto sobre Neymar.

