Paredes contó intimidades del “viaje de egresados” de la Selección, reveló por qué no le cantaron a Brasil y mostró su tatuaje de la Copa América

Uno de los futbolistas que llegaron para quedarse a la Selección de la mano de Lionel Scaloni es Leandro Paredes, quien se convirtió en pieza clave para el andamiaje del equipo. El volante del París Saint Germain brindó una entrevista en la que se refirió a los 45 días de convivencia del grupo entre viajes a Brasil y Argentina, explicó por qué no cargaron a los brasileños con cánticos tras ganar la final, dio detalles de su charla con Neymar luego del partido en el Maracaná y mostró el tatuaje de la Copa América que se hizo en una pierna.

“Con Neymar habíamos arreglado de cambiar la camiseta y cuando terminó el partido no pudimos hacerlo. Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera”, reveló Paredes sobre su diálogo con el crack brasileño del PSG. Y amplió: “No hablamos de la final, hablamos de la familia, de cómo estábamos, qué íbamos a hacer en vacaciones, qué habíamos hecho los 45 días. Ahí te das cuenta de la clase de persona que son los dos (por Messi, que también se acercó al lugar). Más allá de las estrellas que son, tienen la humildad de sentarse a hablar después de una final tan importante”.

Messi y Neymar juntos después de la final de la Copa América

¿Cuál fue el plan para detener a Ney en la final disputada en el Maracaná? El ex Boca, Zenit y Roma puntualizó que el que más debía trabajar en su marca era Rodrigo De Paul: “Hizo un trabajo increíble. Le dijeron que lo fastidiara y cargoseara. Lo hizo de la mejor manera. Después de que lo amonestaron se tranquilizó un poco pero hasta ahí lo marcó muy bien. Rodri jugó una final y una Copa increíble”. A Paredes lo amonestaron justamente por derribar a Neymar; admitió que esa tarjeta lo condicionó para el resto del partido y se excusó: “Se venía, se metía en el área y había que frenarlo”.

Durante los festejos, se notó con las horas que De Paul intentó entonar un cántico de burla contra los “brasileros”, pero Lionel Messi lo frenó de inmediato por una cuestión de respeto hacia el rival. Sobre esta situación, Paredes aclaró: “No lo habíamos hablado, pero nos había tocado perder en 2019 (semifinales de Copa América) y ellos se habían comportado de la mejor manera, así que había que tener respeto hacia ellos”.

Messi frena a De Paul durante los festejos

Por otra parte, el número 5 describió cómo fue la convivencia en Brasil y el predio de la AFA: “Fue como un viaje de egresados porque la pasamos muy bien, nos divertíamos muchísimo. Y además ganábamos. Fue una copa increíble, soñada. Un viaje de egresados sin noche. Desde que nos levantábamos a tomar mate, a almorzar, jugar a las cartas, ping pong, pool o lo que sea. Pero siempre el grupo junto y sabiendo que jugábamos una copa muy importante para nosotros y el país. Ganarla coronó esos 45 días”.

Ahora pretende el mismo desafío para el Mundial de Qatar 2022: “Ojalá podamos repetir el viaje de egresados ahí. Falta mucho todavía, primero hay que clasificarse, que es el primer objetivo ahora”. Paredes contó al mismo tiempo que el día de su cumpleaños (29 de junio) su familia se acercó al predio de Ezeiza para llevarle un regalo pero por la burbuja impuesta para el plantel argentino apenas pudo ver a sus seres queridos detrás de una reja a 60 metros de distancia: “No podía verlos ni abrazarlos. Fue muy duro pero valió la pena el esfuerzo”.

El futbolista de 27 años que ya acumula 11 títulos entre clubes y Selección decidió tatuarse la Copa América en la zona baja del gemelo izquierdo. Ahora la tinta recordará de por vida la gesta lograda en suelo brasileño y se suma a una colección de tatoos que tiene en todo el cuerpo. Leandro Paredes dejó algunas frases importantes más en su entrevista con TyC Sports.

Leandro Paredes se tatuó la Copa América

· SOBRE MESSI:

“No solo nosotros, los 45 millones de argentinos queríamos que Leo ganara un título con la Selección. Poder verlo tanto contento para mí fue increíble. Nunca lo he visto así de contento después de la final y tampoco en los 45 días, la verdad que lo disfrutó muchísimo”.

· SOBRE EL NIVEL DE ARGENTINA Y EL FÚTBOL DE EUROPA:

“Argentina no está lejos del fútbol europeo. En un campo de fútbol como los de Europa podemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos y tenemos jugadores para hacerlo. Si las canchas mejoran, seguramente mostraremos nuestra mejor versión”.

· SOBRE SUS COMPAÑEROS:

“Tenemos cada uno en la Selección que son asesinos... Otamendi y el Cuti (Romero) te matan. El arquero (Emiliano Martínez) está re loco, ¿sabés lo que es? Un fenómeno. Es otro que hizo algo increíble, fue papá durante la Copa América y no pudo ver a su familia. El Chino Martínez Quarta lo mismo. Nos sorprendió porque no conocíamos esa faceta de él, es muy tranquilo y no lo ves así. Pero salió bien”.

· SOBRE EL VAR QUE PERJUDICÓ AYER A BOCA ANTE ATLÉTICO MINEIRO:

“La verdad no vi el partido porque estuvo reunido con mi familia. ¿Si el VAR arruina el fútbol? Y sí, a veces cometen errores que son peores de lo que pueden llegar a mejorar al fútbol”.

SEGUIR LEYENDO: