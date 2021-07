La conmovedora historia que se esconde detrás de la remera que usó Marcos Acuña durante los festejos de la consagración en la Copa América

El Huevo Acuña posa junto a Lionel Messi y el trofeo de la Copa América en el Maracaná





Marcos Acuña fue uno de los jugadores silenciosos que se convirtió en una pieza clave por el sector izquierdo del equipo de Lionel Scaloni. El Huevo contribuyó con marca, sacrificio, proyecciones y visión de juego para contener a los ataques brasileños en la final. Pero su máximo aporte lo hizo cuando todo terminó con un cierre feliz cargado de emoción.

Es que el volante del Sevilla se mostró con una remera distinta a la del plantel en los festejos. Mientras el resto de los héroes que terminaron con la sequía de 28 años sin títulos posaron con una indumentaria especial en referencia al título conseguido en el Maracaná, el ex jugador de Ferro y Racing sorprendió con una camiseta blanca que contaba con una mariposa gigante y el nombre de Luz.

La historia se remonta a sus días en el Cilindro, cuando conoció a Fabián de Ciria, uno de los fotógrafos de la entidad de Avellaneda que lamentó la muerte de su hija Luz hace dos meses. El vínculo entre el reportero y el futbolista fue tan estrecho, que el jugador no dudó en recordar a la hija de su amigo.

“Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón. Te quiero mucho amigo”, fue el mensaje que escribió Fabián de Ciria en sus redes sociales luego de ver el conmovedor gesto de Acuña.

El volante de Zapala había llegado a Racing en 2014, etapa con la que logró el título bajo el liderazgo de Diego Cocca, y partió hacia Europa en 2017. Sin embargo su relación con el fotógrafo académico permaneció tan sólida como sus días en el Cilindro.

Como tantas veces ocurre en el fútbol, las lágrimas que conmocionaron al pueblo albiceleste tuvieron un significado especial para la familia académica. Para ellos, el gesto del Huevo tuvo un valor superior al que representa la codiciada corona continental.

Por otro lado, los antiguos integrantes de la Selección manifestaron el sentimiento colectivo que generó la hazaña que dio lugar a un nuevo Maracanazo. Javier Mascherano sintetizó la emoción de la “vieja guardia”. ”Porque a pesar de todo lo intentaron una y otra vez. Felices por ustedes y por sus compañeros que los ayudaron a conseguirlo. Son un ejemplo para todos nosotros”, expresó el ex volante en una publicación en Instagram junto a la foto de Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Nicolás Otamendi en el vestuario.

Lionel Messi, en tanto, le dedicó varios posteos al título con el que Argentina logró cortar 28 años sin trofeos. ”Me gustaría compartir este título con todos los compañeros que pasaron por la selección. Estuvimos muchas veces tan cerquita y no se pudo dar. Ellos también merecían poder vivir algo así. Sé que están felices por nosotros y por Argentina”, dijo el astro rosarino, con la copa en la mano, y vaya que tenía razón.

”Campeones de América!!! Felicitaciones a cada uno muchachos!!! A Disfrutarlo!!!”, escribió Sergio “Chiquito” Romero, el arquero de los históricos penales de la semifinal contra Holanda en Brasil 2014. ”Gran merecimiento a nunca rendirse”, destacó Lucas Biglia, otro de los que estuvo en las últimas tres finales.

Marcos Rojo también le dedicó unas palabras a su amigo Messi: “El fútbol es justo para los que luchan y nunca se dan por vencidos. Te lo merecés más que nadie”. Ezequiel “Pocho”, Maximiliano Rodríguez, Pablo Zabaleta, Éver Banega y Javier Pastore también utilizaron sus redes sociales para expresar su alegría por el triunfo de Argentina sobre Brasil para conquistar la Copa América 2021. ”Ellos hicieron mucho por esta selección, llegaron a una final del mundo y dos Copa América. no es poca cosa. Hoy nos tocó a nosotros levantarla pero es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años”, agregó Messi, quien tampoco quiso olvidarse de sus antiguos compañeros que muchas veces fueron injustamente criticados por ser parte de su “grupo de amigos”.

