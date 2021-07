“Todavía no sé cómo hice ese gol”: el día que Lionel Scaloni amargó a Brasil en un Mundial

El gol de Scaloni a Brasil en Malasia 97

Lionel Scaloni está a punto de hacer historia al frente de la Selección argentina. En su segundo torneo oficial al frente de la Albiceleste, el estratega nacional llevó al equipo capitaneado por Lionel Messi dentro de la cancha a una final continental. Este sábado, desde las 21, enfrentará al local y candidato Brasil en el Maracaná en la definición de la Copa América.

El oriundo de Pujato, Santa Fe, ya sabe lo que es amargar a la Canarinha. El hombre surgido de la cantera de Newell ‘s fue clave para destrabar el partido ante el eterno rival en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de Malasia 1997.

A los 79 minutos del encuentro, Juan Román Riquelme dio un gran pase en profundidad para que Scaloni, por ese entonces jugador de Estudiantes de La Plata, domine el balón y, tras un muy buen amague, dejó en el camino a Adailton (ex Parma y PSG, entre otros). Scaloni encaró rumbo al arco y, con un violento e inesperado remate, venció la resistencia del arquero rival.

Lionel Scaloni levanta la Copa del Mundo Sub 20 en Malasia 1997

“La verdad es que todavía no sé cómo hice el gol. Siempre intento esa jugada y trato de patear al arco con la parte interna del pie. Pero si digo que le pegué tres dedos nadie me va a creer. Pónganlo así: no sé cómo hice ese gol”, explicó el ex Deportivo La Coruña y Lazio ante los medios una vez consumada la victoria por 2 a 0. El otro tanto del encuentro fue obra de Martín Perezlindo, a los 90 minutos.

Ese día Argentina tuvo desde el primer minuto a Leo Franco, Leandro Cufré, Walter Samuel, Juan Serrizuela, Diego Markic, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Diego Quintana, Bernardo Romeo y Pablo Aimar. Luego ingresaron Scaloni (por Markic), Pablo Rodríguez (Romeo) y Perezlindo (Quintana).

La Albiceleste de José Néstor Pekerman para lograr el bicampeonato mundial (levantó el trofeo en Qatar 95), primero se adjudicó el segundo puesto dentro del Grupo E, quedando un punto por debajo de Australia (3 a 0 a Hungría, 2 a 1 ante Canadá y derrota 4-3 contra el conjunto oceánico). En octavos de final superó 2-1 a Inglaterra, en cuartos se impuso ante Brasil, en semifinales derrotó 1-0 a Irlanda y en la final venció 2-1 a Uruguay.

Si bien Scaloni ya sabe lo que es vencer en un mano a mano a Brasil, el sábado buscará sacarse la espina como entrenador, ya que en el único antecedente oficial contra la Verdeamarela cayó por 2 a 0 (Gabriel Jesus y Roberto Firmino) en las semifinales de la Copa América 2019. Justamente esa fue la última derrota del conjunto nacional. Luego hilvanó un invicto de 19 juegos.

Vale destacar que también hubo dos clásicos de carácter amistoso. El último fue victoria por 1 a 0 para Argentina gracias a un tanto de Lionel Messi. Fue el 15 de noviembre de 2019, en el King Fahd International Stadium de Riyadh, Arabia Saudita.

