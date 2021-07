El penal más hablado: el diálogo completo de Dibu Martínez con Borja, el enojo del árbitro y la venganza de Otamendi tras la clasificación

El cruce entre Dibu Martinez y Borja: la venganza de Otamendi

La influencia psicológica que ejerció –o intentó ejercer– en cada penal Emiliano Martínez se convirtió en tema central de las semifinales de la Copa América. Argentina venció en los penales a Colombia y sacó el boleto al duelo definitorio gracias a la actuación del arquero en la tanda desde los doce pasos. Los más comentados fueron los disparos de Yerry Mina y Davinson Sánchez, ambos atajados por el arquero. Pero hubo uno que tuvo distintas repercusiones.

El trash talk que tanto se utiliza en la NBA estuvo presente de lleno en el lanzamiento de Miguel Borja, el cuarto de la tanda. Dibu lo recibió con hostilidades: “A vos te gusta hablar, ¿no? En el entretiempo estabas hablando eh”. El atacante de Palmeiras todavía no había pisado el área, pero ya estaba recibiendo la munición gruesa de Martínez.

“Sí, mirame”, le decía Martínez, mientras Borja reclamaba una pelota que estaba afuera. “Tirala que la quiero esa”, gritó Borja cuando pasó por al lado. Martínez aprovechó para insistir: “Vos estabas hablando en el entretiempo eh...”.

La pelea se centró en que Borja pedía la pelota que estaba afuera y Dibu le decía que no se la pasaran. “¿Estás cagado? No, no, esa. Es la misma. Tienen el mismo peso”, le dijo el arquero al mismo tiempo que le pedía al árbitro que le dé la que ya habían utilizado para ejecutar anteriormente.

“Dale cagón, que estabas hablando en el entretiempo”, volvió sobre el mismo tema. Y comenzó a advertirle un cierto conocimiento de su modo de patear: “Te gusta esperar a vos eh. Te gusta esperar cagón. Estabas hablando en el entretiempo”.

El árbitro interrumpió al arquero del Aston Villa por primera vez. “Martínez, Martínez, con palabras de esas no”, le reclamó el juez venezolano Jesús Valenzuela. “Pero estaba hablando mucho”, argumentó el argentino. “Pero con palabras de esas no, por favor”, exigió la autoridad del partido. Según el ex arbitro argentino Javier Castrilli, Martínez debió haber sido expulsado.

Apenas dio unos pasos para atrás el árbitro, Dibu volvió a su escenario: “¿Dónde va hermano? Te conozco eh. Te gusta mirar, ¿no? Mirame, mirame a la cara. Mirame a la cara, mirame”. Los gritos se extendieron hasta que la pelota salió del botín de Borja.

El baile de Borja tras anotar su penal (Foto: AFP)

El atacante de 28 años hizo un particular baile en la cara del golero para celebrar su acierto. La sangre quedó en el ojo del plantel argentino, principalmente de Nicolás Otamendi. Una cámara especial de la transmisión oficial captó el festejo de todos los futbolistas albicelestes luego de la atajada de Martínez a Cardona que selló el boleto a la final.

Mientras la gran mayoría de sus compañeros salía a festejar con el arquero, Otamendi frenó y se tomó un tiempo para mirar a los futbolistas colombianos para imitar el baile que había realizado Borja minutos antes.

“Martínez habló demasiado. Le dije que tranquilo, que tengo el respaldo de Dios, y esto es fútbol”, contó Borja tras el encuentro.

SEGUIR LEYENDO: