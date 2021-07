Tras no ir a Tokio 2020, cómo pasa sus días Paola Espinosa

Semanas polémicas se vivieron cuando la Federación Mexicana de Natación (FMN) dio a conocer su lista de atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde el nombre de la medallista Paola Espinosa no apareció y se generó gran revuelo por su ausencia.

A pesar de que se preparó para competir en los que pudieron ser sus quintos Juegos Olímpicos, tras las pruebas de clasificación y la decisión que tomaron las autoridades deportivas, se determinó que Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez serían las representantes del país en los clavados de plataforma de 10 metros. En consecuencia, la experimentada clavadista dejó el sueño de viajar a Tokio.

Paola Espinosa estuvo entrenando arduamente en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) para tener el mejor rendimiento para la justa olímpica, ahora que no viajará al país asiático, la clavadista regresó a su hogar y ha dedicado mayor tiempo para interactuar con sus fans por medio de redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la atleta olímpica compartió un video con sus seguidores del cómo han sido sus días después de las problemáticas que vivió contra Ana Gabriela Guevara, Directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade) y su ausencia para la competencia en Tokio 2020. Explicó que desde que dejó de entrenar le ha dedicado mayor tiempo a su familia y principalmente a su hija.

Mientras estuvo en el CNAR estuvo aislada de su hija Ivana ya que era parte del protocolo que exigía la Conade para garantizar la seguridad de todos los deportistas y evitar algún brote de coronavirus, pero una vez que regresó a su casa dedicó tiempo para algunas actividades que pospuso por enfocarse a los Juegos Olímpicos.

En el video que publicó en redes sociales habló de algunos detalles de su vida privada, lejos de su profesión como deportista de alto rendimiento. Lo primero que argumentó es que después de los días de presión y estrés que vivió, actualmente se encuentra tranquila y descansando:

“Quiero platicarles un poquito de lo que estoy pasando aquí en mi casa, la verdad es que estoy descansando, estoy disfrutando mucho a mi hija Ivana, me he sentado en el sillón de la casa, me he acostado en la cama a ver películas y series, la verdad la he pasado muy tranquilo disfrutando estos días de descanso”.