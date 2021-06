“No se decidió en un clavado”: Paola Espinosa destapó que enemistad con Ana Guevara la dejó fuera de Tokio

Paola Espinosa será una de las atletas más relevantes que no asistirá a Tokio (Foto: @PaolaEspinosaOf)

Una de las más notables ausencias en la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio es la de Paola Espinosa. La medallista fue separada de la selección mexicana de natación luego de obtener el tercer lugar en la prueba de sincronizados desde el trampolín de 3 metros en el Control Técnico Nacional de Clavados. Sin embargo, la atleta expresó su inconformidad y acusó que “en la mesa se decidió que yo no iba a Juegos Olímpicos, no se decidió en un clavado”.

El jueves 17 de junio de 2021, la Federación Mexicana de Natación (FMN) publicó la lista definitiva de la selección mexicana. Cinco días después, Espinosa Sánchez brindó su versión de los hechos y aseguró que “las autoridades no tienen la voluntad de ayudar, ni siquiera de escuchar por qué nosotras merecemos el lugar que nosotras ganamos”.

La última vez que el equipo mexicano de natación consiguió un lugar para la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros fue en Atenas 2004. Quince años después, de la mano de Espinosa y Melany Hernández, México logró un lugar en la prueba al conseguir el bronce en el Campeonato Mundial de Natación celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

La clavadista relató el desencuentro con Ana Guevara, directora de la CONADE, en una conferencia de prensa virtual (Foto: Captura de pantalla - Facebook / Paola Espinosa)

Además de asegurar la participación de la delegación nacional en todas las pruebas, el logro implicaba la participación de Paola en su quinta competencia Olímpica. “Tanto Melany y yo, desde que regresamos les dijimos que merecíamos esa plaza porque nosotras la habíamos ganado. La pedimos también a la directora de la CONADE (Ana Gabriela Guevara), a la Federación Mexicana de Natación (FMN) y todavía en ese entonces nos decían con mucha seguridad que esa plaza iba a ser de nosotras”.

El origen de la enemistad

En febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzaría una investigación en la Conade por irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Meses después, se anunció su extinción junto con otros fideicomisos.

Ante ello, “Luz María Chávez (colaboradora en la CONADE cercana a Guevara) me hablaron para que pusiera en mis redes sociales una carta en donde querían que explicara por qué no quería que desapareciera Fodepar. No me nacía hacer eso porque el presidente nunca dijo que nos iba a dejar a los deportistas sin apoyo, más bien era una reestructuración que se iba a hacer (...) y así fue, nunca nos dejaron sin apoyo, sólo fue una reestructuración”.

Ana Guevara pidió a Espinosa sumarse a la campaña para evitar la desaparición del Fodepar, pero la clavadista se negó (Foto: Mario Jasso/cuartoscuro.com)

Uno de los motivos principales de su negativa fue que “no quería meter las manos al fuego por esta investigación que les estaban haciendo de falta de transparencia en este fideicomiso de Fodepar, de parte de Conade, de parte de la directora de Conade. Yo no quería matar las manos al fuego por un conflicto que no era mío”.

Información en desarrollo*