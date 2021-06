Carlos Padilla, presidente del COM, explicó las razones por las que Paola Espinosa no irá a Tokio

Paola Espinosa no obtuvo un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio (Foto: @PaolaEspinosaOf)

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, aseguró que el tiempo ya no le fue suficiente a la clavadista Paola Espinosa, para obtener un boleto a la máxima justa deportiva.

“Desafortunadamente, el tiempo alcanzó a Paola y ya no le dio para ir a estos Juegos Olímpicos”, dijo Carlos Padilla, quien agregó que el proceso de selección fue estrictamente validado por la Jefatura de Misión del Comité Olímpico Mexicano.

Durante una charla con Radio Fórmula, el presidente del COM, también mencionó que es cierto que Paola Espinosa y Melany Hernández, obtuvieron en 2019, una plaza para Tokio, sin embargo, no estaba designada para las atletas. “Fue una plaza olímpica para el país y no personal”, afirmó.

Asimismo, dejó claro que dicho lugar, tenía que ser aprobado por la Federación Mexicana de Natación. “Comentó Paola que Ana Guevara (titular de la Conade) le dijo que podía pasar directo a los Juegos Olímpicos, pero forzosamente había la necesidad de que lo acreditara la Federación Mexicana de Natación y no fue así finalmente”, añadió Carlos Padilla.

Cabe recordar, que Paola Espinosa decidió que la prueba que haría en los Juegos Olímpicos de Tokio, sería el trampolín de 3 metros en su modalidad sincronizada junto a Melany Hernández, una atleta de 20 años que también surgió de la escuela de Guadalajara. El primer paso, era el Mundial de Gwanju, Corea del Sur, en 2019, donde clasificaron gracias a una asignación directa de la plaza por parte de la Federación Mexicana de Natación.

Paola y Melany consiguieron una plaza para el país en 2019 (Foto: Twitter / @YuyisRuiz)

Paola y Melany terminaron en la tercera posición y consiguieron la clasificación a Juegos Olímpicos para el país, debido a que los criterios de la Federación Internacional de Natación establecían que los tres primeros lugares de las pruebas sincronizadas del Mundial lograban el boleto olímpico para su nación, e internamente se tenía que asignar los nombres de las dos clavadista que estarán en la justa olímpica.

El 2020, que era el año en el que se llevarían a cabo los Juegos, se detuvo en marzo cuando el calendario internacional de clavados aún no comenzaba, así que los procesos selectivos y entrenamientos quedaron suspendidos.

Luego de que se aplicaran las vacunas que el Gobierno Mexicano destinó para los atletas y se reanudaran las competencias y entrenamientos, la FMN, anunció el 7 de junio que finalmente habría un Control Técnico para definir al equipo del 11 al 14 de junio. Sin embargo, el anuncio violó el estatuto de la Federación que obliga a convocar a este tipo de eventos con 60 días de anticipación.

El último día del evento, el 14 de junio, tocó el turno a la prueba sincronizada femenil. Paola Espinosa y Melany Hernández terminaron en el tercer lugar, de un total de tres parejas, con 259.20 unidades. Dolores Hernández y Carolina Mendoza fueron primeras con 283.5 unidades y Paola Pineda junto a Arantxa Chávez segundas con 267.3 puntos.

Paola Espinosa pidió una aclaración sobre su situación (Foto: captura de pantalla Facebook Paola Espinosa)

Tres días después, el 17 de junio, la Federación Mexicana de Natación anunció la lista de seleccionados olímpicos, y en todas las pruebas calificaron a Tokio los ganadores del control selectivo. Dolores Hernández y Carolina Mendoza representarán a México, mientras Paola Espinosa, que solo había participado en en la prueba sincronizada, no podrá estar en los que hubieran sido sus quintos Juegos Olímpicos.

La molestia no quedó ahí. Paola lamentó la decisión de las autoridades y las redes sociales se dividieron entre críticas por su tercer lugar y apoyo por su legado.

“Yo me gané el lugar para ir a los juegos olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 3 metros sincronizados”, recalcó Espinosa.

Después, dio una conferencia de prensa en la que acusó que la decisión era una venganza de Ana Gabriela Guevara porque la clavadista no quiso acompañarla en sus peticiones de apoyo cuando la directora del deporte fue acusada de corrupción.

