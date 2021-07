El boletín de la selección argentina: Messi otra vez descolló y algunos rendimientos generaron dudas

Argentina venció a Ecuador por 3-0 con una soberbia actuación de Lionel Messi (REUTERS/Diego Vara)

Argentina ya está entre los cuatro mejores equipos de la Copa América Brasil 2021. El elenco albiceleste superó por 3-0 a Ecuador en un partido en el que pasó algunos sobresaltos y el cual recién pudo liquidar sobre el cierre. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro: el capitán dio dos asistencias y anotó un gol de tiro libre, pero también fue el líder espiritual del equipo. A pesar de lo abultado de la victoria, hubo algunos rendimientos que quedaron en deuda.

Los puntajes

Emiliano Martínez (7): Salvó una pelota clave ante Jhegson Martínez en el primer tiempo y tuvo una peligrosa salida fallida unos minutos después. Tuvo algunas tapadas importantes -una fundamental ante Plata que hubiera significado el empate- cuando Ecuador se adelantó en el campo de juego en la segunda parte. Terminó con una molestia.

Nahuel Molina (5): Más participativo en el inicio de la primera etapa, con algunas incursiones en ofensiva. Una de las más claras de Ecuador llegó por su banda. No tuvo demasiadas chances de avanzar en el complemento.

Nicolás Otamendi (6) Perdió marcas en dos oportunidades. Fue amonestado sobre el cierre del primer tiempo. Falló en una cobertura en el complemento que terminó en un remate peligroso de Valencia cara a cara con Martínez.

Germán Pezzella (6) se lució con una gran habilitación para Lautaro Martínez en el comienzo del partido y luego tuvo un cabezazo a la salida de un córner que se fue muy cerca. Al igual que Otamendi, falló en algunas coberturas y permitió la entrada en soledad de los atacantes ecuatorianos para quedar mano a mano.

Marcos Acuña (5): Contenido en los primeros minutos. Cuando el partido aún estaba 0-0 tuvo una buena intervención en ataque en la que terminó en posición de 9 y definió apenas desviado. En la segunda parte se lo vio cansado y lento, por su banda Ecuador aprovechó para llegar hasta el fondo.

Leo Paredes (5): No pudo hacer pie en el medio y el juego no pasó por él. Tuvo que retroceder demasiado cada vez que quiso tener una salida limpia. No tuvo pases trascendentes en el mediocampo. Salió a los 25 minutos del segundo tiempo.

Giovani Lo Celso (5): Poca participación y escaso peso ofensivo. Una de sus proyecciones más importantes fue una acción en la que le cometieron una falta y el árbitro no dio Ley de Venta cuando Lautaro se iba hacia el arco. Salió a los 25 del segundo tiempo.

Rodrigo De Paul (8): El autor del primer gol. Su partido fue de menor a mayor. No fue determinante en la etapa inicial hasta que Messi lo encontró en el área a los 39 minutos. Ya en la segunda parte, se adelantó, se mostró mucho más participativo en la ofensiva y se insertó activamente en el circuito de pases (muchas veces, de hecho, lo inició). Uno de los puntos altos del equipo.

Lionel Messi (10): Una vez más, una actuación descollante del capitán. El más claro del ataque argentino, movedizo y en la búsqueda constante de sus compañeros. El palo le ahogó el grito sobre los 22 minutos, pero luego se tomó revancha: dio dos asistencias (a Rodrigo de Paul en el primer gol y a Lautaro Martínez en el segundo) y convirtió un estupendo tanto de tiro libre sobre el cierre del partido. Sin dudas, el símbolo y el espíritu de este equipo.

Lautaro Martínez (7): Peleado con el arco en el primer tiempo. Le sacaron una pelota sobre la línea en el comienzo del partido, definió desviado en otras oportunidad y el árbitro no le dio la Ley de Ventaja cuando enfilaba hacia el arco luego de una falta sobre Lo Celso. Ya en la segunda parte, y en un momento clave del partido, marcó el tanto del 2-0 tras una asistencia de Lionel Messi. Salió en el final.

Nicolás González (6): Algo más comprometido con la marca en la primera parte de la etapa y luego más suelto en ofensiva. Participó de la jugada del gol y luego tuvo una gran chance sobre los 44′, pero el arquero Hernán Galíndez le ahogó el grito con una doble tapada. Pasó al ataque en algunas ocasiones en el complemento, sin precisión a la hora de finalizar sus intentos. Salió en el final.

Guido Rodríguez (8): Entró a los 25 minutos del segundo tiempo. Aportó el equilibrio que el equipo necesitaba en ese momento de asedio ecuatoriano. Su ingreso propició la mejora colectiva que derivó en la goleada final.

Ángel Di María (8): Entró a los 25 minutos del segundo tiempo. Su presión en la salida rival derivó en la jugada del 2-0 para Argentina. Una veloz corrida suya en el cierre derivó en una falta: el árbitro Wilton Sampaio cobró penal en primer instancia, pero luego de consultar al VAR dio un tiro libre que Messi convirtió en gol.

Entraron Nicolás Tagliafico y Sergio Agüero, pero jugaron solo unos pocos minutos.

Lionel Scaloni: Acertó en los cambios. Los ingresos de Guido Rodríguez y Ángel Di María le cambiaron la cara al equipo cuando más lo necesitaba.