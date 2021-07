Ankara: cómo nació y qué significa el nuevo apodo de Lionel Messi

El origen del nuevo apodo de Lionel Messi (@OfLuquita)

Lionel Messi es una figura conocida a nivel mundial. Existen varios sobrenombres para referirse al futbolista argentino que no para de romper récords tanto con la camiseta del Barcelona como la del seleccionado nacional. Pero desde el inicio de la Copa América, un llamativo apodo apareció en el terreno de las redes sociales y poco a poco va tomando repercusión con el paso de los días. ‘Ankara’ llegó para destronar a Pulga como la referencia predilecta del 10.

Su creador fue Lucas Rodríguez, humorista y streamer que crea contenido diariamente relacionado al fútbol en las plataformas Twitch y Booyah!. Todo arrancó por el relato en catalán de Joaquim Maria Puyal del histórico gol de Messi frente al Getafe el 18 de abril de 2007, en el encuentro de ida de las semifinales de Copa del Rey. En el mismo, se escucha cómo el periodista español aumenta su euforia a medida que el astro argentino va dejando en el camino a todo el equipo rival.

22 veces nombra el apellido de Lionel acompañado por la palabra ‘ankara’ que en el idioma predilecto de la ciudad de Barcelona significa ‘todavía’ en referencia a que Lionel no perdía la posesión de la pelota durante la magnífica maniobra. “A mi me causó gracia y le empecé a decir ‘Ankara’ a Messi y hay gente que se sumó. Es medio vergonzoso contarlo porque no contiene ningún chiste. Parte solamente de la estupidez del sin sentido total”, explicó Luquitas en charla con Filo News sobre su creación.

La Liga Profesional usó el nuevo apodo de Messi y la capital de Turquía le respondió

Lo cierto es que su comunidad trasladó el nuevo sobrenombre a las redes sociales, principalmente Twitter, donde lo hizo conocido para aquellos que no estaban familiarizados con el humorista. El rebote tuvo efecto internacional por una publicación de la Liga Profesional de Fútbol, donde aparece una foto de Messi con ‘Ankara’ como epígrafe. La misma recibió una respuesta del perfil oficial de la capital de Turquía. “Buenos Aires”, escribió junto a un corazón celeste, la bandera del país europeo y una cabra en referencia a las siglas G.O.A.T (el mejor de todos los tiempos, en español).

Además, durante la última transmisión del partido entre Argentina y Bolivia, el relator de la TV Pública, Pablo Giralt, estrenó el apodo en lo que fue la jugada previa al cuarto gol albiceleste anotado por Lautaro Martínez. “Va Messi, Ankara, Ankara Messi como diría Luquitas”, exclamó antes de que la Pulga habilitara a Marcos Acuña para tirar el centro rasante. Con repercusión en varios medios digitales y más que presente en las redes sociales (Ankara fue TT el día del cumpleaños N° 34 del astro), la nueva referencia de Lionel parece haberse solidificado entre el público futbolero.

Pablo Giralt estrenó el apodo 'Ankara' en la transmisión frente a Bolivia

¿Quién es Lucas Rodríguez, su creador? El streamer nació el 21 de marzo de 1992 en Buenos Aires. Siempre tuvo un amor especial con el fútbol y principalmente con el club del cual es hincha, Boca Juniors. Aunque su primera intención fue estudiar periodismo deportivo, desistió en el intento y rumbeó su vida hacia el plano del humor. Sus primeros pasos los dio en el Paseo de La Plaza donde realizó un curso de stand up y conoció a quien fue su dupla laboral hasta hace poco tiempo, Roberto Galati.

El humorista también resaltó en el mundo del fútbol antes de ‘Ankara’ con la creación de ‘La Teoría’ en referencia a algunas llamativas actitudes de futbolistas colombianos dentro del campo de juego. “Se refiere a que juegan sin contexto alguno. Para bien y para mal. Por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid, Campuzano y Carrascal se hacen echar con un día de diferencia”, explicó durante una de sus transmisiones.

Sus dichos tuvieron gran repercusión en los programas deportivos en Argentina donde le dieron la razón en base a hechos que fueron sucediendo con jugadores de Colombia en las semanas siguientes. La influencia de Luquitas crece lentamente en el plano del fútbol sudamericano y su creatividad a la hora de crear contenido impacta de gran manera en el público que usualmente consume las redes sociales y las plataformas de streaming. Al punto de que le pegó un nuevo apodo a Messi. La Pulga. O Ankara.

