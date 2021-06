14 frases de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: el deseo de Mbappé, qué pasó con Zidane y “el fútbol se está muriendo”

Florentino Pérez, presidente del real Madrid (EFE)

Florentino Pérez es uno de los presidentes más emblemáticos de la historia del Real Madrid. En sus dos gestiones el club conquisto 26 trofeos, cinco de ellos Champions League, fue el cerebro detrás de Los Galácticos, equipo que marcó una era, y el hombre que le puso a Cristiano Ronaldo la camiseta blanca.

En los últimos tiempos, el empresario español que comanda a uno de los clubes más poderosos del mundo ha vuelto a estar en el centro de la escena por liderar el proyecto de la Superliga de Clubes que generó un estallido en el fútbol europeo e hizo que la UEFA lo señale como principal enemigo. Además, está enfocado en la reestructuración del Real Madrid tanto en lo deportivo, con la inminente contratación de una figura de primer nivel, como en el aspecto institucional con la mega obra que se está llevando adelante en el estadio Santiago Bernabéu.

En este contexto, Florentino Pérez brindó una larga entrevista al el programa español El Transistor de Onda Cero en la que abordó todos los temas, incluida la reciente salida de Zinedine Zidane como entrenador del equipo.

Con respecto al futuro futbolístico del club se mostró entusiasmado de cara las próximas temporadas: “El Madrid siempre trabaja para traer a los mejores, pero tenemos muy buen equipo, con mucha gente joven a la que hay que poner en valor”. En este sentido, fue franco: “Sólo podemos inscribir 25 jugadores y tenemos que ver el futuro de futbolistas como Kubo, Ceballos, Brahim... Queremos que progresen y algunos tendrán que salir cedidos”.

Si bien fue cauteloso y no dio nombres que estén en carpeta como posibles refuerzos, fue preguntado por Kylian Mabppé: “Yo se lo que quieren los socios del Real Madrid. Saben cuál es mi política con la mezcla de los mejores acompañados de los jóvenes. No quiero hablar de un jugador que no es nuestro. La gente confía en mí y Mbappé es un gran jugador”. El delantero francés tiene contrato con el París Saint-Germain (PSG) hasta junio de 2022 y el elenco galo no quiere soltarlo, por lo que la prensa española asegura que una vez que quede libre aterrizará en Madrid para lucir la mítica número 7.

Sergio Ramos no aceptó las condiciones que le propuso el Real Madrid en la renovación y decidió marcharse del club (EFE)

Con el freno puesto en las contrataciones, los aficionados temen que la sangría de jugadores continúe, pero Florentino intentó llevar calma en medio de varias versiones: “No hemos recibido ofertas por (Raphael) Varane. Es un caballero y si se quiere ir, lo dirá. Está jugando la Eurocopa y cuando venga le preguntaremos. Está en el Madrid y le queda un año de contrato”.

Sobre la salida de Sergio Ramos, quien decidió abandonar el club y no renovar su vínculo, fue franco: “A Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto”.

La partida del zaguero fue un dolor para el público madridista ya que con él se va una parte de la historia del club y esa tristeza se sumo a la reciente salida también de Zinedine Zidane. El entrenador no terminó en buenos términos con la dirigencia e incluso escribió una carta en donde responsabilizó a la cúpula directiva por su despedida: “Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane. Le deseo lo mejor. Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros. Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá”.

Sobre Zidane, insistió: ”Estaba cansado de la prensa en una temporada muy difícil y con muchas lesiones. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Por mí volvería a ser entrenador del Real Madrid”.

Pocas semanas después, el Real Madrid anunció el arribo de Carlo Ancelotti, que inicia así su segundo ciclo como técnico de la institución: “Estamos encantados con Ancelotti, con Pintus y con esta nueva etapa. Nos acordamos de él desde el principio. Pensamos que era una buena solución y aquí está. No hablé ni con Pochettino, ni con Allegri, ni con Conte”. En este sentido, confesó que Raúl González, leyenda del club que se desempeña como entrenador en el equipo filial siempre es una opción latente para el cargo y tendrá en algún momento su oportunidad: “Necesitábamos más experiencia y Raúl la está cogiendo año a año. Algún día será, reúne todas las cualidades que hay que tener”.

Florentino Pérez aseguró no tener ningún problema con Zinedine Zidane (Getty Images)

En abril de este año, 12 de las instituciones más poderosas del continente fundaron la Superliga Europea, un certamen paralelo que buscaba competirle a la Champions League. Ellos eran: Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milan, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur. Sin embargo, la resistencia de los propios aficionados y de la UEFA hizo que el proyecto nunca se concretara.

Florentino Pérez sigue sosteniendo en que este torneo se realizará en algún momento y que los grandes equipos de Europa deben unirse para atraer más público: “El fútbol está arruinado y está muriéndose. El que no lo quiera ver está ciego. El Madrid ha sufrido dos años muy duros. Tengo que destacar la generosidad de los jugadores al bajarse los salarios. Los clubes han perdido ocho mil millones de euros”.

En este sentido, continuó: “El fútbol pierde interés, no tiene atractivos. Los derechos audiovisuales bajan y ese es el problema. Queremos dar satisfacción a todos y por eso tiene menos atractivo. Esta Superliga la formamos los equipos que más seguidores tienen en el mundo. Si no hay dinero se muere el fútbol”.

Florentino, al igual que otros directivos, entienden que el fútbol necesita una reestructuración ya que son los grandes clubes los que concentran la mayor cantidad de espectadores a nivel mundial y que gracias a ellos existen competencias con bajo nivel de audiencia que la UEFA organiza. Sin embargo, la Superliga recibió muchas críticas en gran medida porque fue anunciada como una competición de elite en donde solo participarían los 12 fundadores y algunos invitados.

“La Superliga no es cerrada, es abierta. Es una Liga que lo único que queremos es que la compren. El Sevilla y el Villarreal, por ejemplo, tendrán su acomodo. Partimos de la historia que tiene cada uno. Bajan las audiencias y tendremos que empezar por aquellos clubes que tienen más seguidores. No tiene el mismo atractivo un partido de la Roma que uno del United”, insistió Pérez.

Además, advirtió que el proyecto sigue latente pese a que la UEFA ha amenazado con castigar a quienes lo impulsen: “Los equipos ingleses no se han ido, pero han sido coaccionados por la FIFA. Nosotros perdemos ocho mil millones y Ceferin (presidente de la UEFA) se sube el sueldo. Hay gente que tiene privilegios y los quiere seguir manteniendo. Ya ha querido echarnos de la Champions, pero los tribunales se lo han prohibido”.

Por otro lado, el presidente del Real Madrid se refirió a las modificaciones del Santiago Bernabéu, que tendrán un costo total de aproximadamente USD 869 millones, y que ya llevan un año de trabajo: “Es una gran obra y además visitable. Para finales del año que viene estará listo. La obra está concebida para que se pueda llevar a cabo y pueda haber público a la vez. Ya veremos si tenemos que pedir a la Liga jugar los primeros partidos fuera de casa”.

SEGUIR LEYENDO: