Chicharito habló sobre su inclusión en la prelista de Gerardo Martino para la Copa Oro

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández podría volver a vestir los colores del Tri (Foto: Kelvin Kuo/ REUTERS)

El delantero del LA Galaxy, Javier Hernández, ha tenido una temporada extraordinaria con el conjunto del país vecino, donde acumula un total de siete tantos en lo que va del torneo.

Su desempeño le valió para ser incluido en la lista preliminar de México de cara a la Copa Oro. Dicha situación lo acerca a vestir los colores del Tri en un torneo internacional, donde los aztecas fungen como firmes candidatos para levantar el trofeo.

En rueda de prensa con Los Angeles Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández estuvo como invitado especial y respondió a varios de los cuestionamientos respecto a su estado actual y la incorporación en la prelista de Gerardo “Tata” Martino.

Una de las preguntas a Chicharito, fue si estaría dispuesto a mantener una conversación cara a cara con el entrenador para aclarar su situación dentro del Tri, a lo que el jugador respondió de manera muy contundente: “Sería muy arrogante de mi parte exigir, hablar o pedir una convocatoria. Él (Tata Martino) es el líder, el jefe, él decide, sería arrogante de mi parte pedir algo”, sentenció Hernández.

Javier Chicharito Hernández marcó un triplete en la MLS con LA Galaxy vs NY Red Bulls (Foto: Captura de pantalla/ESPN)

El delantero se dijo entusiasmado por aparecer en la lista antes mencionada, pero prefirió no aventurarse y dijo que esperará hasta el llamado final para poder charlar ampliamente de la situación.

“Siempre es un honor que tu nombre aparezca en cualquier lista en la selección, pero todavía es una prelista, todavía falta para ver y decidir, y cuando llegue la lista definitiva podremos hablar del tema si mi nombre aparece ahí. Con el Tata no he hablado para nada”, comentó el mexicano en conferencia.

Además, recalcó que nada está hecho todavía, pues aún tiene mucho camino por recorrer para volver con la Selección Mexicana y continuar con el gran nivel que lo ha caracterizado en la última temporada con el conjunto angelino: “Espero que en algún momento pueda estar incluido de nuevo. Voy a seguir trabajando y dando lo mejor”, aclaró.

Chicharito, es el máximo goleador en la historia de la Selección mexicana, con 50 goles en 108 partidos. Sin embargo, el tapatío no ha vestido la camiseta del combinado nacional desde hace dos años. En la victoria ante Estados Unidos, correspondiente a un partido de fecha FIFA en 2019, fue el último que disputó con el combinado nacional.

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, estratega del equipo mexicano de fútbol.(Foto: José Méndez/EFE/Archivo)

La ausencia de Chicharito en el Tri ha generado diversas opiniones. Algunas de ellas que refieren a un conflicto que lo ha llevado a no volver a representar a su país, sea en partidos amistosos o competencias de Concacaf.

Asimismo, en el entorno se habla de que la ausencia no es decisión de Hernández, sino del propio Tata. Esta pudo haber tenido su origen luego de la fiesta en Nueva York en la que se vio involucrado. El evento, incluso, provocó el despido de Andrés Mateos, quien fuera parte del staff de logística de Selección.

Por ello, no llamarlo tendría como razón poner un ejemplo a los más jóvenes de lo que no deben hacer mientras representan a su país, así sea para un partido de mínima categoría. Sin embargo, fue el mismo Martino, quien declaró hace una semanas que no tenía cerradas las puertas en el equipo y aclaró que no ventilaría ningún conflicto o indisciplina en público.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros, elegimos a cuatro y ahí no está Javier. Eso no significa que en otro momento no será convocado”, comentó. “Sobre los conflictos, en ningún caso será algo que discutiré públicamente”, declaró el técnico hace unas semanas.

SEGUIR LEYENDO: