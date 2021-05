“Tata” Martino reveló el futuro de Chicharito con la Selección Mexicana

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández continúa con racha goleadora con el LA Galaxy (Foto: Kelvin Kuo/ REUTERS)

Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de la Selección Mexicana, reconoció el buen inicio de temporada de Javier ‘Chicharito’ Hernández, con el LA Galaxy, y aclaró que el goleador histórico del Tricolor no tiene las puertas cerradas en el representativo nacional.

“El comienzo de Javier inmejorable, muy bueno el comienzo del equipo, Javier con sus goles se ha destacado sobre los demás, pero también es bueno el comienzo de Jonathan (Dos Santos) y de Efraín (Álvarez), en los momentos que les ha tocado jugar, han tenido buenas participaciones”, comentó Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de la Selección Mexicana, previo a la gira que tendrá el Tricolor por los Estados Unidos.

El estratega del combinado azteca aclaró que ‘Chicharito’ Hernández no tiene las puertas cerradas en el Tricolor, además que aclaró que no ventilará ningún conflicto o indisciplina en público.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros, elegimos a cuatro y ahí no está Javier. Eso no significa que en otro momento no será convocado”, comentó el ‘Tata’ Martino. “Sobre los conflictos, en ningún caso será un caso que discutiré públicamente”.

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador del equipo mexicano de fútbol. (Foto: José Méndez/EFE/Archivo)

Para el verano, que el Tricolor juega la Copa Oro y el Final Four de la Concacaf, el director técnico argentino tiene considerado a Alan Pulido y a Henry Martín como sus delanteros titulares, y se podría sumar Raúl Jiménez, en caso de que el delantero del Wolverhampton pueda regresar a la actividad.

“En todo caso, nosotros no hemos llamado futbolistas para que se vengan a rehabilitar, salvo el caso de Raúl Jiménez, en la última convocatoria, tanto Henry como Alan estaban aptos, en el caso de Raúl fue especial, de un futbolista muy especial para nosotros, del cual tenemos la posibilidad de colaborar con el Wolverhampton de su recuperación, sabiendo que el lugar principal para su recuperación será su club”.

