“La mitad de los pilotos se hace pis en el auto”: la revelación de un multicampeón de la Fórmula 1

Sebastian Vettel celebra su segundo puesto obtenido en Azerbaiyán (REUTERS/Maxim Shemetov)

Uno de los grandes mitos del automovilismo es qué pasa cuando los pilotos están arriba del auto y tienen necesidades fisiológicas. Pocos son los que reconocen que no aguantan durante toda la carrera y que las hacen arriba del auto. Es que también los corredores durante la competencia consumen liquido para hidratarse debido a las altas temperaturas por el motor y más quienes corren en autos de turismo. La situación es más complicada cuando un evento dura una hora y media como los Grandes Premios de Fórmula 1. Al respecto, Sebastian Vettel dio una revelación.

El tema suele eludirse por los corredores, quienes con una sonrisa y mirada hacia otro lado prefieren no emitir opinión. Pero el cuatro veces campeón del mundo contó su propia experiencia y hasta mandó al frente a varios de sus colegas.

Luego de la última carrera disputada en Azerbaiyán, donde el alemán resultó segundo detrás de Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), en lo que fue su mejor actuación con Aston Martin, el propio germano se metió en el tema durante una rueda de prensa.

En la competencia corrida en el circuito callejero de Bakú, en un momento se neutralizó con bandera roja para retirar el auto chocado de Max Verstappen (Red Bull) y limpiar la pista. Todos los corredores ingresaron en los boxes y ubicaron sus coches en la calle externa. La mayoría se bajó de su auto hasta que la carrera se reanudó. Pero hubo uno que se quedó arriba de su auto y fue Vettel, quien explicó por qué.

Sebastian Vettel y Pierre Gasly sonríen en el podio y luego hicieron reír a los medios (REUTERS/Anton Vaganov)

“Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche, con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo”, aseguró.

Pierre Gasly (Alpha Tauri), quien completó el podio, le preguntó a Sebastian:

PG: “¿Conocés alguno que se haga pis en el coche?”

SV: “Sí, sí”, dijo entre risas. “¿No eres uno de ellos? Creo que la mitad de los pilotos de la grilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona”, agregó mientras las risas se sumaron entre los pilotos y los medios presentes.

Cabe recordar que para evitar inconvenientes y hasta por un tema sanitario (evitar retención de líquido en una actividad deportiva) algunos pilotos usan una especie de ‘pañales’ por si su necesidad fisiológica es imposible de evitar, pero el sudor atenúa sus ganas.

En el ámbito de la F1, los pilotos también están más expuestos al calor porque el motor está justo de detrás de ellos y porque la mayor parte de su calendario se disputa en épocas de alta temperatura de sus sedes, como el verano europeo, la apertura de la temporada regular en Australia (antes de la pandemia), que es marzo, o la cita en Brasil, que es a fines de noviembre.

