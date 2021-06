Problemas en Mercedes: el tenso cruce entre Valtteri Bottas y Toto Wolff por los resultados en Baku

Valtteri Bottas no logra levantar el nivel en lo que va de la temporada (Reuters)

Mercedes quiere pasar página y olvidar rápidamente lo que pasó en el circuito de Bakú después de que ninguno de sus dos pilotos lograra sumar puntos dentro del GP de Azerbaiyán. Mientras que Valtteri Bottas acabó 12, Lewis Hamilton terminó en el puesto 15 tras cometer un error en el reinicio de la carrera.

Mientras que el rendimiento del británico quedó manchado por ese fallo, el de Bottas habría sido por un problema en el chasis de su W12, o por lo menos así lo explicó tras la carrera. Un comentario que no fue del todo bien recibido por Toto Wolff, director de la escudería alemana.

“Algo iba muy mal este fin de semana. No sé qué, pero algo iba mal. Ésta es, al menos, la explicación más lógica que se me ocurre”, aseguró el finlandés al ser consultado en conferencia de prensa si su mala performance se había debido a ese desperfecto.

Bottas acabó fuera de la zona de puntos en Bakú (Reuters)

“Algo iba muy mal este fin de semana. No sé qué, pero sé que éste no es mi nivel de rendimiento. No recuerdo haber tenido un fin de semana como éste antes. He tenido fines de semana con malas sesiones, pero siempre hubo momentos en los que tenía ritmo. Pero esto no ha sido así en absoluto”, agregó.

Tras sus declaraciones, los medios recurrieron al jefe de la escudería para que confirmara si realmente los monoplazas de la Flecha Plateada habían presentado algún inconveniente, pero para sorpresa de muchos, la respuesta de Wolff sorprendió.

“La diferencia fue que Lewis encontró la confianza en un coche difícil”, sentenció Toto Wolff negando categóricamente que ese detalle pudo haber hecho de ese fin de semana uno inolvidable para Bottas.

Cabe destacar que de no haber sido por el error que cometió Hamilton en el reinicio de la carrera, el británico pudo haber entrado en la zona de puntos e incluso dentro del podio que finalmente encabezó Sergio Checo Pérez (Red Bull), seguido de Sebastian Vettel (Aston Martin) y Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Toto Wolff respondió a los comentarios de Bottas (Reuters)

El presente de Valtteri Bottas no es bueno en general. El finalndés está sexto en la clasificación general con 47 puntos. A esta altura, pero en 2020, llevaba 89 unidades, en 2019, 120, y en 2018, 68.

A su vez, el piloto de 31 años está siendo superado por Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) en la clasificación actual, además de por su propio compañero y los dos pilotos rivales de Red Bull (Checo y Max Verstappen).

Con estos resultados comenzaron a crecer las especulaciones sobre su futuro y apareció en escena nuevamente el nombre del joven corredor de Williams George Russell, quien pertenece a la escudería de jóvenes talentos de Mercedes y que es serio candidato a ocupar un monoplaza de este equipo a futuro.





