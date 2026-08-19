Yeferson Cossio deberá pagar $116 millones tras sanción de Coljuegos por sorteo ilegal en redes sociales

Coljuegos sanciona a Yeferson Cossio con $116 millones por rifa ilegal en Instagram - crédito @yefersoncossio/ Instagram - Coljuegos

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El creador de contenido Yeferson Esteban Cossio Castaño fue sancionado por Coljuegos con una multa de 116 millones de pesos, tras ser declarado responsable de operar de manera ilegal juegos de suerte y azar en la modalidad de rifa, utilizando la red social Instagram como plataforma principal.

Según la investigación, Cossio promocionó y comercializó un sorteo dirigido al público sin contar con la autorización legal exigida para este tipo de actividades en el país.

El comunicado oficial detalla: “Coljuegos impuso una multa de $116 millones al creador de contenido Yeferson Esteban Cossio Castaño, tras declararlo responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifa”. La sanción fue liquidada “en el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2023, cuando el salario mínimo era de $1.160.000, para un total de $116.000.000”.

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Coljuegos estableció la multa en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2023 - crédito @yefersoncossio/ Instagram (imagen de referencia)

La decisión administrativa no solo implica un castigo económico, sino que también restringe la actividad del influenciador en el sector del entretenimiento digital ligado a juegos de azar. La resolución establece que Cossio “no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo”.

El proceso sancionatorio se originó a partir de una denuncia sobre actividades promocionales difundidas a través de Instagram. Durante la actuación administrativa, “Coljuegos verificó que el sancionado no contaba con autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad correspondiente, motivo por el cual la entidad adelantó las etapas de investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión”.

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Esta no es la primera vez que la entidad estatal actúa frente a la proliferación de sorteos y juegos de azar en redes sociales. Según el comunicado, “a la fecha, la entidad ha solicitado el bloqueo de 437 perfiles de redes sociales dedicados a la promoción y operación de juegos de suerte y azar de manera ilegal”.

Coljuegos ha solicitado el bloqueo de 437 perfiles que promocionan juegos de azar ilegales en redes sociales - crédito Coljuegos

Ante la sanción, Coljuegos destacó que su labor busca “cerrar el paso a la operación ilegal, garantizar el cumplimiento de las reglas y defender los recursos destinados al bienestar de los colombianos”. La operación ilegal de juegos de azar no solo afecta la legalidad del sector, sino que pone en riesgo los recursos que, por ley, están destinados en parte a financiar la salud pública en Colombia, según detalló la entidad.

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El proceso contra Yeferson Cossio incluyó todas las fases contempladas por la normativa: desde la investigación y la formulación de cargos, hasta la presentación de descargos y la evaluación de alegatos finales. Durante este procedimiento, la defensa del influenciador tuvo oportunidad de presentar sus argumentos, aunque la entidad concluyó que no se cumplían los requisitos legales para la realización de la rifa.

Coljuegos aclaró que, una vez quede en firme la sanción, “el expediente será remitido a la Gerencia de Cobro Coactivo”. Además, la decisión no es definitiva, ya que “contra la decisión proceden los recursos de reposición y de apelación, dentro de los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011”. Esto implica que el sancionado tiene vías legales para controvertir la medida antes de que se haga efectiva la sanción económica y la restricción para operar juegos de azar.

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El proceso incluyó todas las etapas legales y la defensa de Cossio pudo presentar sus argumentos - crédito @Yefito/YouTube

La actuación de Coljuegos ocurre en un contexto donde las autoridades han intensificado la vigilancia sobre la promoción y gestión de sorteos, rifas y otros juegos de azar en redes sociales y plataformas digitales. La entidad recordó que la operación legal de este tipo de actividades requiere de permisos específicos y el cumplimiento de una serie de requisitos, tanto técnicos como jurídicos. Los casos de rifas sin autorización se han multiplicado con el auge de creadores de contenido y figuras públicas que ven en estas dinámicas una forma de conectar con sus audiencias o financiar proyectos.

El comunicado enfatizó el compromiso de Coljuegos con la protección del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia. “Con esta decisión, Coljuegos reafirma su compromiso con la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar y con la protección de los recursos que genera este monopolio rentístico para financiar la salud de los colombianos”.

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Coljuegos reafirma su compromiso de combatir la ilegalidad y proteger los recursos que financian la salud - crédito Imagen Ilustrativa IA Infobae

Según la entidad, la operación ilegal de sorteos y rifas, además de ser sancionable, expone tanto a organizadores como a participantes a riesgos de fraude, incumplimiento en la entrega de premios y pérdida de recursos. Las campañas para bloquear perfiles y cuentas vinculados a estas prácticas hacen parte de una estrategia más amplia para fortalecer la legalidad y la transparencia en el sector.