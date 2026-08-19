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UNAM debe hacer ‘otro esfuerzo de austeridad’ para abrir más espacios a los jóvenes para ingresar a licenciatura: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su alegría al ver que su estrategia de abrir espacios para bachillerato y universidades está funcionando

Mujer de cabello oscuro y blusa morada con bordados blancos sonríe detrás de un podio con el escudo de México; imagen en blanco y negro detrás
Claudia Sheinbaum Pardo sonríe desde un podio con el escudo de México, durante un evento en Palacio Nacional. (Presidencia )
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México expresó en su conferencia La Mañanera del Pueblo de este miércoles que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podría realizar “otro esfuerzo de austeridad” para abrir más espacios que permitan el ingreso de jóvenes a la licenciatura, esto bajo un contexto donde la institución avanza con la aplicación del examen de control, tras detectar anomalías en la prueba para ingresar al nivel superior.

Sheinbaum relató que sostuvo una reunión con la Secretaría de Educación Pública y el equipo de Mario Delgado, en la que abordaron los resultados del programa “Mi Derecho Mi Lugar”. Explicó que el esquema para la educación media superior fue modificado al eliminar el tradicional examen de COMIPEMS y habilitar una plataforma que integra todas las preparatorias y bachilleratos nacionales, entre ellos Conalep y Bachilleres. Únicamente el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM mantienen sus exámenes de admisión; mientras tanto, el resto de las instituciones eliminó dicho requisito.

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Resultados de “Mi Derecho Mi Lugar” y eliminación del examen COMIPEMS

La presidenta destacó que existía escepticismo sobre la funcionalidad de la nueva plataforma, ya que se pensaba que todos los jóvenes preferirían ingresar únicamente a la UNAM o al Politécnico.

Rechazó esa idea y afirmó que todas las preparatorias públicas tienen calidad y, además, ahora están vinculadas con universidades de educación superior. Detalló que los estudiantes inscritos en cualquier preparatoria pública reciben un certificado de su escuela y, adicionalmente, uno de una universidad superior, como la UAM. Dicha estrategia se implementó ya en el Valle de México y se está extendiendo a nivel nacional, con la modificación de los planes de estudio de bachillerato.

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