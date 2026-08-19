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Policía colombiana incautó más de una tonelada de cocaína en gigantesco operativo en Costa Rica en el que participó la DEA

La Policía Nacional de Colombia sostuvo que el decomiso de 1.092 kilos de cocaína en Costa Rica y 53 de marihuana impidió la comercialización de millones de dosis en destinos internacionales

Policía de Colombia y DEA: Histórica incautación de drogas en Cartago, Costa Rica crédito @PoliciaColombia/X
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La Policía Nacional de Colombia informó que una operación antidrogas realizada en Costa Rica, con apoyo de la DEA, permitió incautar 1.092 kilos de cocaína y detener un cargamento que, según la institución, iba destinado a mercados internacionales.

“No se trata únicamente de encontrar droga, sino de anticiparnos a las organizaciones criminales, identificar sus rutas, afectar su estructura logística, también su estructura financiera”, sostuvo la entidad al presentar el resultado.

El operativo, ejecutado a través de la Dirección Antinarcóticos y en coordinación con la Sección Especializada Antidrogas del país centroamericano, se desarrolló en Cartago. En el procedimiento también fueron hallados 53 kilos de marihuana, de acuerdo con el reporte oficial.

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La Policía resaltó la operación en la estrategia Esmeralda Plus y subrayó su dimensión internacional. “La cooperación internacional fue vital para que la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la DEA y la Sección Especializada Antidrogas del país centroamericano, incautara 1.092 kilos de cocaína y 53 kilos de marihuana en Cartago, Costa Rica”, señaló.

Sobre el impacto económico, la institución afirmó que la incautación “afecta en más de USD 36,4 millones las finanzas del narcotráfico y evita la comercialización de millones de dosis”.

La cooperación internacional permitió una rápida reacción ante la alerta emitida por la DEA, clave para la interceptación de la droga. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
La cooperación internacional permitió una rápida reacción ante la alerta emitida por la DEA, clave para la interceptación de la droga. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Incautaron más de dos toneladas de marihuana en una fundación para mascotas en Bogotá

El decomiso de más de dos toneladas de marihuana en Suba revela la persistencia del tráfico de drogas en Bogotá y el uso de fachadas para encubrir actividades ilícitas. Las autoridades frustraron la distribución de unas 155 mil dosis tras intervenir una supuesta fundación de mascotas que funcionaba como centro de acopio.

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La operación, realizada el 19 de agosto de 2026 por la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, concluyó con la captura de cuatro personas, una de ellas con antecedentes por delitos similares. El procedimiento se concretó tras una denuncia ciudadana sobre movimientos irregulares en una vivienda de la vereda Guaimaral.

Los agentes incautaron 2.138 kilos de marihuana ocultos en el predio, cuyo valor en el mercado negro ronda los $723 millones según la Policía Metropolitana de Bogotá. Este decomiso impacta las finanzas de los grupos criminales y busca reducir delitos asociados al tráfico de drogas.

Incautan más de dos toneladas de marihuana ocultas bajo fachada de fundación de mascotas - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En lo que va de 2026, la Policía ha incautado más de 3,4 toneladas de marihuana en Bogotá. Las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte de sustancias ilegales.

La colaboración ciudadana fue clave para identificar y desarticular el centro de acopio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a reportar actividades sospechosas a la línea de emergencia 123. La desarticulación de esta estructura representa un nuevo golpe contra el tráfico de drogas y resalta la importancia de la denuncia y la acción coordinada entre la ciudadanía y las autoridades.

La cooperación internacional y el trabajo articulado entre instituciones policiales han elevado los estándares de la lucha contra el narcotráfico, permitiendo operaciones más sofisticadas y coordinadas en diferentes países. Estas acciones dificultan la consolidación de rutas y centros logísticos para el tráfico de estupefacientes, lo que obliga a las organizaciones criminales a replantear sus estrategias y debilita su capacidad de adaptación.

Policía Nacional informa sobre operación contra centro de acopio de marihuana en Suba - crédito Policía Metropolitana de Suba

Por otro lado, la participación activa de la ciudadanía es un pilar fundamental para la efectividad de estos esfuerzos. Las denuncias y la vigilancia comunitaria no solo facilitan la identificación de nuevas modalidades delictivas, sino que también promueven una cultura de corresponsabilidad en la seguridad pública.

A medida que las autoridades fortalecen los mecanismos de colaboración y respuesta, se incrementan las posibilidades de incidir de manera sostenida en la reducción del tráfico de drogas, consolidando avances en la protección de la salud y el bienestar social tanto en Colombia como en el ámbito regional.

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