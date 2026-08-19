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Cayó alias Monito, presunto responsable de atentado a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali: tiene un largo prontuario

El detenido, identificado como José Rodolfo Torres Vélez, fue interceptado en la terminal Alfonso Bonilla Aragón tras un operativo coordinado, al ser señalado como objetivo prioritario por su rol en hechos violentos en la capital del Valle

La detención de alias Monito se concretó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira durante un operativo de la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional
La detención de alias Monito se concretó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira durante un operativo de la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional
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La reciente captura de José Rodolfo Torres Vélez, conocido como alias Monito, ha generado un fuerte impacto en la seguridad del Valle del Cauca, después de que las autoridades lo individualizaran como uno de los mayores responsables de hechos violentos en la ciudad de Cali.

Considerado un objetivo prioritario para el Ejército y la Policía Nacional, su detención se concretó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, durante un operativo coordinado por la Policía Nacional.

Las investigaciones oficiales atribuyen a “Monito” la presunta jefatura de la compañía Adán Izquierdo, una estructura identificada como parte de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

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Según el general Gabriel Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el detenido mantenía actividades delictivas desde hace cinco años, que incluían intimidaciones a la población civil, extorsiones, acciones de proselitismo armado y hostigamientos contra el Ejército Nacional.

Las imágenes del atentado muestran vehículos calcinados, comercios destruidos y el impacto emocional en los sobrevivientes - crédito Colprensa
Las imágenes del atentado muestran vehículos calcinados, comercios destruidos y el impacto emocional en los sobrevivientes - crédito Colprensa

De acuerdo con labores de inteligencia, este sujeto vendría realizando actividades delictivas desde hace cinco años y sería responsable de acciones de intimidación contra la población civil, cobro de extorsiones, actividades de proselitismo armado y hostigamientos contra el Ejército Nacional”, indicó el comandante.

El procedimiento, realizado en las instalaciones de la terminal aérea de Palmaseca, permitió interrumpir la capacidad operativa de un actor señalado por planear y ejecutar ataques contra la fuerza pública. Las autoridades aseguran que este golpe afecta las capacidades logísticas y financieras de la estructura ilegal, con consecuencias directas en la tranquilidad de la región.

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Alias Monito figura como presunto responsable del ataque ocurrido el 21 de agosto de 2025 en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, ubicada en la capital del Valle del Cauca.

El atentado, que dejó seis personas fallecidas y más de setenta heridas, marcó uno de los episodios más graves de violencia reciente en la zona. Además, el expediente judicial lo vincula con coordinaciones y ejecuciones de acciones violentas contra las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cali.

El impacto de la explosión afectó gravemente a viviendas cercanas, dejando a familias como la de Amelia Muriel de Martínez sin su hogar tras 50 años - crédito Colprensa
El impacto de la explosión afectó gravemente a viviendas cercanas, dejando a familias como la de Amelia Muriel de Martínez sin su hogar tras 50 años - crédito Colprensa

Las autoridades han explicado que la detención de Monito responde a una serie de labores de inteligencia que permitieron identificar su papel central en las operaciones armadas de la Adán Izquierdo.

El general Majé destacó que la captura representa una afectación significativa para la estructura criminal, al limitar su capacidad de ejecutar acciones violentas y de financiarse mediante actividades ilícitas.

Antecedentes y proceso judicial tras la detención

De acuerdo con los reportes, Torres Vélez también habría participado activamente en enfrentamientos armados contra tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional durante los años 2024 y 2025. El historial de confrontaciones lo sitúa entre los actores con mayor incidencia en la escalada de violencia registrada en esa zona durante el periodo.

Alias Iván Mordisco sería uno de los cabecillas de la disidencias de las Farc que ahora recurriría a esta arma para cometer atentados contra la fuerza pública, tal y como ocurrió en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en la capital vallecaucana - crédito Facebook | Joaquín Sarmiento/AFP
Alias Iván Mordisco sería uno de los cabecillas de la disidencias de las Farc que ahora recurriría a esta arma para cometer atentados contra la fuerza pública, tal y como ocurrió en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en la capital vallecaucana - crédito Facebook | Joaquín Sarmiento/AFP

“Una afectación a las capacidades de ejecución y acciones criminales de esta estructura, así como a sus capacidades logísticas y financieras, hecho que contribuye a garantizar la tranquilidad y seguridad de la población”, comentó el comandante de la Tercera Brigada.

Luego de la captura, el material probatorio recabado fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de legalizar el procedimiento y avanzar en la imputación de los delitos correspondientes. Así, el proceso judicial continúa para esclarecer la responsabilidad de Monito en los diferentes hechos investigados.

La caída de este presunto cabecilla representa, según las autoridades, un avance relevante en la estrategia para debilitar a las disidencias armadas y restablecer condiciones de seguridad en el suroccidente colombiano.

Apenas un día atrás, el país también conoció sobre la captura de Claudia Cristina Fiaga Casierra, identificada como “Claudia” o “La India”, que también estaba al servicio de Iván Mordisco.

La detenida, señalada como la principal responsable de la red financiera del grupo, manejaba sumas millonarias provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que este operativo representa un golpe directo a la estructura económica de la organización criminal. Según el mandatario, la estrategia gubernamental se centra en debilitar los recursos que sostienen a la disidencia, afectando sus capacidades operativas y logísticas.

“Cada día le cerramos más el cerco a Mordisco. Y vamos por él”, señaló el mandatario. El presidente detalló que la fuerza pública tiene la orden expresa de capturar o neutralizar a Iván Mordisco, persiguiendo su captura o la desarticulación de su estructura. Esta directiva también implica un refuerzo de los operativos en las regiones más afectadas por la violencia y el accionar del grupo ilegal.

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