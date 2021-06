El “botón mágico” que Lewis Hamilton apretó por error en su Mercedes y lo hizo despistarse en el reinicio del GP de Bakú

La conversación entre Lewis Hamilton y uno de sus ingenieros

“¿Me he dejado la magia puesta? Juraría que lo he apagado”, preguntó Lewis Hamilton con la voz de un hombre frustrado mientras todavía estaba sentado en la butaca de su Mercedes. El dolor no era para menos. La carrera había dado un giro inesperado a cinco vueltas del final con el accidente en los neumáticos que quitó del camino a Max Verstappen y el reinicio del GP de Bakú a dos giros del cierre le había permitido arrebatarle el liderazgo a Sergio Checo Pérez. Pero algo falló. El británico pasó de largo en la primera curva y terminó la competencia en la 15ª colocación.

El siete veces campeón de Fórmula 1 rápidamente comprendió cuál había sido su error y antes de bajarse del monoplaza lo corroboró con sus ingenieros por el comunicador. “Sí, parece que se volvió a activar“, le respondieron en el equipo. Lewis había apretado sin querer el “botón mágico” que tiene su vehículo y eso le impidió poder frenar correctamente en esa primera curva del relanzamiento de la competencia.

“En ese reinicio, creo que cuando Checo se acercó a mí, apreté un interruptor. Básicamente apaga los frenos, así que seguí recto. No tenía ni idea de que lo había tocado”, reconoció Lewis ante los micrófonos oficiales de la F1 al culminar el certamen.

El volante de los Mercedes de Fórmula 1 (Captura: Video oficial Mercedes)

Según especificó ESPN, el botón mencionado se encuentra detrás del volante y en varias ocasiones Lewis habló de él. El objetivo es ayudar a los conductores a calentar mejor sus neumáticos durante las vueltas de formación y en los momentos donde hace su ingreso el Safety Car, donde el ritmo en el que se movilizan los autos es mucho más lento que el de una carrera normal. Una vez que arranca la competencia, ese switch se apaga para que el equilibrio de los frenos vuelva a un ajuste ideal acorde a la velocidad de la carrera.

Al parecer, el piloto británico de 36 años presionó el interruptor sin querer cuando las luces del semáforo se apagaron y la carrera quedó oficialmente reiniciada a dos giros del cierre. “Es muy difícil de aceptar. Pero sobre todo lamento mucho a los hombres y mujeres del equipo que han trabajado tan duro por estos puntos. Nos reagruparemos y volveremos más fuertes”, reconoció Lewis.

* El momento en el que Hamilton se pasa de largo

Hamilton tenía en sus manos la chance de adueñarse del liderazgo de la carrera en esa batalla mano a mano con el Checo Pérez y también volver a tomar el dominio de la tabla general de pilotos. Pero finalizó fuera de los puestos de puntos y le permitió a Verstappen continuar como máxima autoridad de ese conteo a pesar de haber abandonado previamente: “Naturalmente, es una experiencia bastante humillante para ser honesto. Trabajamos muy duro este fin de semana para volver del top 10. Se veía tan bien”.

El detalle en todo esta gran controversia es que una vez que se formó en la grilla de reinicio, desde los neumáticos de Hamilton se veía el humo por lo que el botón “mágico” evidentemente había funcionado perfectamente durante ese giro de preparación. Sin embargo, según MotorSport, Lewis desactivó esa función mientras se preparaba para reanudar la carrera pero pulsó accidentalmente el botón otra vez y activó el cambio de equilibrio de los frenos. “Eso movió el equilibrio de los frenos hacia delante y provocó que se quedara sin frenos en la curva 1″, especificó el periodista Jonathan Noble en el citado medio especializado.

“Hoy fue una experiencia humillante. Trabajamos muy duro para volver a estar entre los 10 primeros hoy después de una semana difícil aquí en Bakú. Hoy lo dimos todo y un pequeño error hizo que se apagaran los frenos. Lo siento por el equipo, volveremos más fuertes para la próxima carrera”, escribió en su cuenta de Twitter Hamilton para pedir disculpas por la falencia que cometió a bordo del Mercedes W12.

Toto Wolff, líder de Mercedes, reconoció que convive con el “peor momento” al mando del equipo y habló sobre el botón que desató el caos en su escudería: “No puede llamarse un error. Fue justo cuando Sergio se cerró, tocó un botón y el balance de los frenos cambió. El balance de los frenos se fue todo hacia adelante y, obviamente, el coche no se detuvo”.

