Polémica con el VAR en Brasil: le hicieron volver a patear a Neymar un penal que había errado

Polémica en Brasil-Ecuador

A pocos días del arranque de la discutida Copa América que finalmente tendrá lugar en Brasil, donde ya hubo polémica con el VAR en la edición de 2019 (Lionel Messi tras la eliminación de Argentina hizo fuertes declaraciones contra el país anfitrión), hubo nuevos reclamos por parte de un adversario de la Verdeamarelha. En este caso Ecuador se sintió perjudicado por la repetición de un penal que Neymar había fallado. Fue en el 2-0 disputado en el estadio Beira Río por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022.

El equipo de Tite estaba arriba en el tanteador por la conquista de Richarlison pero no podía liquidar a su par ecuatoriano, que trataba de llegar a la igualdad en los minutos finales. Sobre la hora, Gabriel Jesús anticipó a Ángelo Preciado dentro del área y el árbitro venezolano Alexis Herrera pitó falta en ataque. Sin embargo desde el VAR lo llamaron para revisar la jugada y le advirtieron que la infracción dentro del área había sido del defensor contra el delantero. Los asistentes fueron los venezolanos Carlos López y Jorge Urrego, mientras que su compatriota José Argote fue el cuarto árbitro.

Así entonces el juez dio marcha atrás con su decisión y señaló el punto fatídico a instancias del VAR dirigido por el chileno Cristian Garay (contó con la asistencia del uruguayo Nicolás Taran). Neymar, con su clásica parsimonia en la carrera, ejecutó débil sobre el costado derecho de Alexander Domínguez, que contuvo el remate y se predispuso a sacar el contragolpe. Transcurrieron varios segundos y el balón estaba en el campo brasileño cuando el referí detuvo la acción y se dirigió otra vez a la pantalla del VAR.

Neymar pateó, falló, pero repitieron el penal y convirtió el 2-0 ante Ecuador (REUTERS/Diego Vara)

A los fines reglamentarios el arquero debe tener un pie sobre la línea en el momento que es pateado el penal. Con la repetición se verificó que -reglamentariamente- sí debía ejecutarse el penal nuevamente. No obstante hay que remarcar que el VAR fue una herramienta creada para “buscar elefantes y no hormigas”; ergo fue tan mínimo el adelantamiento de Domínguez que no había justificación para repetir la pena máxima . Si no se viola el espíritu del juego, no siempre es un sí para la regla.

El VAR fue instalado para errores obvios y manifiestos, algo que no se determinó en las repeticiones de la ejecución de Neymar (ni él ni ninguno de sus compañeros protestó el adelantamiento del arquero ecuatoriano), y además quedó expuesto al no actuar de la misma forma cuando Fred, mediocampista de Brasil que ya estaba amonestado, llegó tarde a una pelota en mitad de cancha y le dio un puntapié a Enner Valencia. De inmediato, el DT local lo reemplazó para evitar su expulsión.

Vale mencionar que en esta jornada de Eliminatorias hubo un grosero error del VAR en el encuentro jugado entre Uruguay y Paraguay en Montevideo: a la Celeste le anularon un gol por un offside que no existió, motivo por el que los encargadores del arbitraje fueron suspendidos por tiempo indeterminado. El VAR, que fue implementado para impartir justicia y alejar la polémica, por ahora no está cumpliendo con su cometido.

