El audio del VAR en la gran polémica de las Eliminatorias: por qué estuvo mal anulado el gol de Uruguay ante Paraguay

La polémica en Uruguay-Paraguay: qué dijo el VAR

La Conmebol comenzó a implementar la herramienta de Asistencia Arbitral por Video (VAR) en las actuales Eliminatorias Sudamericanas y nuevamente quedó en el centro de la polémica durante el encuentro entre Uruguay y Paraguay en el estadio Centenario de Montevideo. El órgano que regula el fútbol en el continente publicó las conversaciones entre los árbitros durante las revisiones de las tres jugadas que generaron controversia, principalmente, el gol anulado al cuadro celeste por un supuesto offside.

“El hecho de estar en posición fuera de juego no constituye infracción. En este caso, el jugador celeste no interfiere, no participa, no gana ventaja de su posición y no debe ser sancionada. El asistente realiza el procedimiento de levantar la bandera una vez que el equipo celeste convierte. El VAR, en este caso, debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar tanto la posición como la participación del jugador en posición de fuera de juego a fin de determinar que no es infracción. Decisión arbitral: incorrecta”, explicó la voz en off del video oficial de la Conmebol.

En el momento del remate de Luis Suárez que se desvía en la pierna de un futbolista paraguayo, Matías Viña queda en offside pero su participación es totalmente nula en la jugada. Además, con el impacto en el defensor, el volante uruguayo tampoco tapa la visión del arquero Anthony Silva. Matías Vecino aprovechó el rebote para meter la pelota nuevamente hacia el centro del área y que Rodríguez empuje hacia el fondo de la red.

A causa de dicha equivocación tanto el árbitro VAR Nicolás Gallo como Miguel Roldán, juez asistente, fueron suspendidos para la próxima fecha de Eliminatorias porque “han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido”. El tanto de Jonathan Rodríguez debió haber sido convalidado para darle la ventaja a Uruguay por 1-0 frente a Paraguay a los 23 minutos de la primera parte.

La Conmebol también difundió el audio entre los árbitros en otras dos jugadas que despertaron controversias: la patada de Matías Vecino sobre Ángel Cardozo Lucena que terminó en amarilla para el jugador uruguayo y una supuesta mano adentro del área de Robert Rojas cuando se disputaba tiempo de adición. En ambas ocasiones, los jueces acertaron en la decisión tanto en solo amonestar al futbolista local como en no sancionar el penal reclamado.

• EL AUDIO DEL VAR EN LA PATADA DE MATÍAS VECINO

El VAR en la patada de Uruguay-Paraguay





• EL AUDIO DEL VAR EN LA SUPUESTA MANO DE ROBERT ROJAS

El VAR en la mano de Uruguay-Paraguay





El partido finalizó 0-0 y las selecciones repartieron puntos para quedar igualados en la tabla de posiciones con siete unidades cada uno, en busca de un boleto para clasificar a la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar a fines de 2022. En la próxima jornada, que se disputará en su totalidad el martes 8 de junio, Uruguay viajará para enfrentar a Venezuela en el estadio Olímpico de la Universidad Central y Paraguay recibirá a Brasil en el Defensores del Chaco.

