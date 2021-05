Histórico: Simone Biles completó un salto nunca antes realizado en una competencia de gimnasia

Histórico salto de Simone Biles

Faltan apenas 61 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio y sin dudas una de las actuaciones más esperadas será la de Simone Biles. Pero como aperitivo de la expectativa en torno a su irrupción en la cita olímpica, la ya legendaria gimnasta norteamericana entregó una enorme porción de su talento durante la tradicional competencia US Classic que se celebró en el Indiana Convention Center de Indianapolis con un salto para la historia: por primera vez, una mujer logró realizar el Yurchenko Double Pike en un certamen oficial.

Lo hecho en esta ocasión tiene un condimento extra: la deportista de 24 años había competido oficialmente por última vez en el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2019 que se realizó durante octubre de ese año en Stuttgart, Alemania.

Existía mucha expectativa en torno a su reaparición en las competencias porque ya en febrero del año pasado se había filtrado un video de Biles llevando adelante este salto denominado Yurchenko Double Pike durante un entrenamiento. Según informó el The Washington Post, ninguna gimnasia en la historia había podido realizar este salto en una competencia. Ella probó “hace años” por diversión llevarlo a cabo pero sólo recientemente consideró implementarlo en una competencia, consignó el medio. Durante sus últimas prácticas antes de salir a la pista, Simone ensayó en al menos dos ocasiones esta prueba, a juzgar por los videos que se viralizaron durante los días previos al inicio del certamen.

Simone Biles brilló en el US Classic gymnastics de Indianapolis (Foto: AP)

“Nunca en un millón de años pensé que iba a ser factible. Era solo un juego. Siento que ahora soy un poco mayor mental y físicamente. Me siento preparada y lista”, había declarado en la previa sobre este salto que requiere una entrada en la mesa de salto hacia atrás y dar tres vueltas completas antes del aterrizaje.

“Ayer ella dijo que quería que su gimnasia hablara por ella. Bueno, la reina ha hablado”, la elogiaron en la transmisión del evento.

Independientemente de su paso por Indianapolis, todavía le quedan dos apariciones deportivas más ya que se espera que participe de los campeonatos de Estados Unidos (del 3 al 6 de junio) y en las pruebas olímpicas (del 24 al 27 de junio) que servirán como antesala al inicio de los Juegos de Tokio que tendrán su punto de partida el 23 de julio, aunque 24 horas más tarde se abrirán las pruebas de gimnasia.

La esperanza estará centrada en volver a ver otra actuación histórica de Biles en Japón, teniendo en cuenta que asombró al mundo durante Río de Janeiro 2016 con sus cuatro medallas de oro y una de bronce.

“En gimnasia, se ha hecho casi todo, así que cuando se traspasan los límites hay un factor de riesgo: riesgo frente a recompensa. La gimnasia puede ser un deporte peligroso, así que tienes que ser inteligente. Me alegro de tener excelentes entrenadores que me guían, me ayudan a ser creativa y superar esos límites”, le había dicho a People en marzo del 2020 esta atleta que ostenta 19 medallas doradas en mundiales de gimnasia.

La prueba lleva el nombre de Natalia Yurchenko, una gimnasta rusa que realizó este salto en la década del 80. Sin embargo, Biles ha elevado la complejidad de la prueba y grabó su nombre a fuego en la disciplina una vez más tras 587 de inactividad.

“Fue realmente estresante, pero estoy feliz de estar de vuelta aquí”, le reconoció a NBCSN antes de sentarse y festejar que sigue marcando una época. La gimnasta más condecorada –tanto entre hombres como en mujeres– en los mundiales con 25 medallas, según el USA Today, llegará con mucha motivación a Tokio.

Simone Biles alimentó la expectativa en torno a su participación en los Juegos de Tokio (Foto: AP)

