El escándalo de Pedro Troglio en la final del fútbol de Honduras: invasión al campo, insultos al árbitro y a la prensa

Pedro Troglio estalló en una conferencia de prensa

Pedro Troglio es de esos personajes que se lo extrañan en el fútbol argentino. El ex volante que llevó a la Selección a la final del Mundial de Italia en 1990 tuvo un episodio particular en la última conferencia de prensa que dio en Honduras, luego del partido de ida de la final de la Liguilla del Clausura de aquel país.

El actual entrenador de Olimpia manifestó su bronca por el arbitraje que había tenido Armando Castro en el encuentro frente a Motagua. Como el juez expulsó a Óscar García, el ex DT de Gimnasia ingresó al terreno de juego para reclamarle al colegiado sus decisiones.

Como el duelo finalizó con victoria para el Motagua por 2 a 1 (la revancha será el miércoles) el estratega ídolo del Lobo que se considera Bilardista expuso su vehemencia ante la prensa. “Yo no voy a controlar a nadie muchachos. Soy un entrenador de fútbol, y soy un loco. No me importa nada”, comenzó.

Enojado por la consulta que le hicieron referida a su reacción en la cancha, Troglio continuó con sus argumentos: “Ésta misma pregunta se la tenés que hacer a Diego Vásquez (DT del Motagua), porque cuando él viene no le dicen nada. Todo es ja ja ja y se quedan con las ganas de que hable. Sin embargo, a mí me piden que controle a mis jugadores. Yo no tengo que controlar a nadie. Acá todos tienen que controlar, no solamente yo”.

Pedro Troglio estalló en una conferencia de prensa





“No es así. Pregúntenle también a él por qué habla tanto. Él también descontrola el partido, descontrola a los árbitros y descontrola todo. Seamos justos con todos. Yo siempre me quedo callado y me aguanto todas las pelotudeces que hablan. Me chupa un huevo el bicampeón. Yo quiero ser campeón. No me importa nada. Me vienen a preguntar por qué reacciono. Y reacciono porque tengo 40 años de fútbol y mucha calle. Y soy un loco de mierda”, concluyó.

Motagua derrotó el domingo 2 a 1 a Olimpia en un polémico partido disputado en el estadio Nacional de Tegucigalpa, por el cierre de la Liguilla del campeonato Clausura 2021 del fútbol hondureño de la primera división.

Roberto Moreira a los 35 minutos y José Villafranca a los 44 del complemento anotaron para el conjunto local, mientras que Jerry Bengtson había empatado transitoriamente para los Leones, que terminaron con ocho jugadores por las expulsiones de Elvin Casildo, Edwin Rodríguez y Deybi Flores.

El partido de vuelta será el próximo miércoles y de ganar la llave Motagua forzará a una gran final para definir el título. Olimpia como ganador de las dos vueltas de la etapa regular, obtuvo el pase a la gran final en caso de perder en la Liguilla.

SEGUIR LEYENDO