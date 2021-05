El escalofriante momento en el que un luchador de UFC le rompe el brazo a su rival: “Sabía que no se rendiría”

La mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo llevó a cabo una nueva velada este fin de semana en Texas (Estados Unidos). Charles Oliveira se llevó la victoria y el cinturón de los pesos ligeros la victoria en la estelar tras vencer a Michael Chandler, sin embargo otro de los enfrentamientos de la noche también dio mucho de qué hablar.

El experimentado Ronaldo Sousa se enfrentaba en las preliminares del UFC 262 ante su compatriota André Muniz. El combate tan solo duró un round y terminó con una terrible lesión en el brazo del Jacaré, quien sufrió su primera derrota por sumisión en su extensa carrera como luchador.

Una finalización que despertó preocupación en las redes sociales y sobre todo en el mundo de las artes marciales mixtas. “Jacaré ni siquiera se inmutó... Eso es una locura del siguiente nivel”, comentó el peso semipesado Anthony Smith, mientras que el ex campeón de peso medio Chris Weidman escribió: “No puedo ver esto. Me siento mal por Jacaré”.

André Muniz se alzó con la victoria en el UFC 262 (Usa Today Sports)

Los presentes en el Toyota Center de Houston fueron testigos del estremecedor momento, el cual se produjo a falta de un minuto para el final del primer asalto. En las imágenes se pudo ver cómo Muniz se trepó sobre la espalda de Souza y lo derribó sobre la lona con una palanca de brazo (Armbar).

La presión fue tan intensa que en cuestión de segundos se escuchó un chasquido que derivó en la rotura del hueso del brasileño. El árbitro Jacob Montalvo detuvo inmediatamente la pelea y mientras Sergipano se levantó corriendo para festejar su triunfo, Souza se arrodilló y la cámara mostró cómo había quedado su brazo, prácticamente colgando.

“Soy un gran admirador de Jacaré. Seguí su carrera durante mucho tiempo, así que todavía no asimilo que le gané”, explicó el luchador de 31 años en la conferencia de prensa posterior, y agregó: “Es increíble lo que hice hoy. No quería romperle el brazo, pero desgraciadamente esa fue la situación. Sabía que no se rendiría”.

El árbitro decretó el final al ver que Souza no podía continuar

Ésta fue la primera derrota de Ronaldo Souza por la vía de la sumisión. El experimentado luchador de 41 años cuenta con 26 victorias y 10 caídas. Con el Jiu Jitsu como su principal especialidad, ganó la mayoría de sus peleas sometiendo a sus oponentes y ésta vez bebió de su propia medicina.

“Gracias a todos por su apoyo y preocupación. Estoy en el hospital con mi esposa ahora y mi cirugía será mañana. Gracias a UFC por todo el apoyo que estoy teniendo aquí”, escribió el brasileño junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram.

André Muniz, en tanto, cosechó su triunfo número 21 y encadena siete consecutivos. No pierde desde el 2 de octubre del 2016 y quiere ir por más: “Merezco un top 15 ahora. Estoy aquí para quedarme. Merezco un oponente Top 15 en este momento”.





