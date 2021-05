Un luchador fue despedido de la UFC y hoy asegura que teme por su vida tras realizar una inquietante denuncia

Diego Sánchez teme por su vida tras sus declaraciones

El luchador mexicano Diego Sánchez llevaba 16 años en la mayor empresa de artes marciales del mundo y todo estaba prácticamente cerrado para que este sábado 8 de mayo se despidiera de la UFC en el Las Vegas 26 protagonizando la pelea co-estelar ante el legendario Donald Cerrone.

Sin embargo, de un momento a otro, la compañía liderada por Dana White decidió despedirlo días antes del evento, acusando diferencias con su representante y entrenador Joshua Fabia. Fue allí cuando el peleador de 39 años soltó una serie de declaraciones repletas de polémica que ya están recorriendo el mundo.

Según las declaraciones que hizo a través de las redes sociales, todo comenzó por unos problemas con su historial médico cuando su manager optó por no entregar la ficha médica del mexicano a los responsables de la competencia en la previa a su último enfrentamiento.

Las diferencias entre su representante y la compañía derivaron en el despido del mexicano (Instagram)

“UFC quería que dijera que no estoy experimentando ningún problema neurológico y que no tengo efectos secundarios de salud a largo plazo por pelear durante 16 años en UFC”, aseguró The Nightmare.

“Mis asesores me dijeron: ‘Básicamente, lo que están tratando de hacer es, justo antes de que lleves a cabo tu última pelea, asegurarse de tener documentos tuyos diciendo que nunca sufriste nada. Entonces, básicamente, estás siendo forzado, siendo intimidado para que renuncies a tus derechos médicos y posibles responsabilidades médicas de UFC’”, explicó el mexicano.

Con este comentario, Sánchez quiso dar a entender que tanto él como su agente sospechan de una posible maniobra que querría hacer la compañía dejándolo sin un seguro médico de cara a posibles problemas a futuro que pudiera desarrollar producto de los golpes y el desgaste extremo que sufrió durante tantos años.

“Dicho esto, enviamos un correo electrónico a Hunter (uno de los responsables de UFC) y la respuesta fue muy rápida. Decía que habían optado por pagarme el cien por cien de la pelea”, continuó.

Diego Sánchez tiene un historial de 30 victorias y 13 derrotas en las MMA (Instagram)

Las declaraciones del oriundo de Albuquerque se propagaron muy rápidamente y su voz comenzó a sonar en muchos medios especializados. Fue en el programa MMA Today de SiriusXM Fight Nation en donde confesó temer por su vida tras sus acusaciones.

“Les voy a decir con franqueza en este momento, que temo por mi maldita vida. Tengo miedo de que esta empresa, este monopolio empresarial de miles de millones de dólares en todo el mundo, venga por mí. Algo podría pasarme en dos años. Quizás hagan algo en mi coche. O tal vez acabe: ‘Oh, Diego tuvo una sobredosis, o se suicidó’. No sé, pero no conocen el nivel de maldad que hay dentro de esta corporación”, aseguró en una entrevista que duró cerca de 40 minutos.

A su vez, Sánchez también aseguró que UFC monitorea todo lo que tenga que ver con las redes sociales y que incluso logra transformar la forma de pensar de los fanáticos sobre los peleadores a través de bots y trolls incrustados en la web.

Sánchez aseguró que todavía quiere reunirse con Dana White (Instagram)

A pesar de sus críticas hacia la empresa, el luchador afirmó que todavía desea reunirse con Dana White para tratar su caso personalmente, algo que está intentando hacer desde hace mucho tiempo sin recibir respuestas desde la dirigencia.

“¿Qué pasa, Dana? Intenté durante dos años conseguir una reunión contigo. Fui el primer Ultimate Fighter. ¿Ese programa no hizo algo por la empresa cuando tenía una deuda de 60 millones de dólares? Todas esas Peleas de la Noche. Todo ese tiempo de televisión, Spike TV, Fox TV, ESPN. ¿Y no pudiste reunirte con tu chico?”, escribió Sánchez en una emotiva carta.

“Estuve en Las Vegas entrenando, semana tras semana, dedicando entre 60 y 70 horas en el centro de rendimiento solo para intentar reunirme contigo, Dana. Solo para intentar encontrarme contigo. ¿Prefieres no escuchar lo que tenía que decir? ¿No quieres hablar conmigo? ¿No quieres que traiga algo de luz a lo que estás escondiendo en la oscuridad?”

“Todavía estoy dispuesto a reunirme contigo, Dana. Sé un verdadero maldito jefe. He sangrado, sudado, llorado por esta maldita empresa. Sacrifiqué más de lo que jamás sabrás. ¿Y no tienes 45 minutos para reunirte conmigo? Con el pequeño chico moreno de Nuevo México que se suponía que debía ser noqueado en The Ultimate Fighter”, sentenció.





