Devastador nocaut en UFC: la técnica del codo giratorio que le hizo ganar miles de dólares a un luchador y se postula como una de las mejores finalizaciones del año

El luchador checo Jiri Prochazka se convirtió en uno de los protagonistas del UFC Vegas 25 después de su brillante actuación frente a Dominick Reyes en lo que que fue la pelea estelar de la noche. Denisa acabó con su rival con uno de los golpes más difíciles de conectar en las artes marciales mixtas.

En el segundo asalto, Prochazka lanzó una seguidilla de codazos que impactaron de lleno en el rostro del estadounidense, quien perdió la noción y cayó casi inconsciente sobre la lona. Una finalización que es candidata a la mejor del año en una presentación en la que el checo se llevó un doble bonus.

Ambos se enfrentaron en un duelo que prometía desde el comienzo, después de que el presidente de la compañía, Dana White, asegurara que el ganador tendría serias chances de luchar por el título de los semipesados, hoy en manos de Jan Blachowicz.

Con su victoria, el checo ganó dos bonus de UFC (IG: @jirkaprochazka)

Jiri Prochazka sigue sorprendido en el mundo de UFC después de su reciente arribo a la compañía en julio del año pasado. Tras vencer por KO a Volkan Oezdemir, el checo destruyó al norteamericano 30 segundos antes de que terminara el segundo round.

Situado en la décima posición de los aspirantes al título de los semipesados, Denisa se subió al octágono para medirse al cuarto de la tabla, que venía de caer en septiembre ante el campeón de la categoría. Sin embargo, y ante todos los pronósticos, fue el checo el que dominó durante el primer y el segundo asalto.

El golpe final llegó después de que el The Devastador había conseguido derribarlo. Fue entonces cuando Prochazka se apuró a finalizar el combate lanzando un codazo de derecha y luego un codazo giratorio de izquierda que se metió de lleno en la cabeza de Reyes.

Herb Dean, el árbitro, detuvo inmediatamente la pelea al ver la brutalidad con la que el estadounidense cayó sobre la lona y su incapacidad de volver a levantarse.

El checo se impuso a Dominick Reyes y es un serio candidato al título de los semipesados (Zuffa LLC)

Según informaron desde ESPN ésta finalización es la tercera vez en la historia que se produce en UFC. “Simplemente fluyó”, explicó Prochazka tras el combate: “Después de algunos contragolpes de Dominick, no pude tener la oportunidad de pensar en planes. Simplemente fluyó. Pensé: ‘Después de eso, tal vez girando el codo. Está bien, intentémoslo’”, agregó.

Además de la espectacular victoria, y la ovación de los presentes en el Apex de Las Vegas, el luchador de 28 años se llevó dos bonus que le valieron 100 mil dólares: 50 mil por “Performance of the Night” y otros 50 mil por “Fight of the Night”. A pesar de la derrota Reyes también se llevó esa suma por ser parte del último premio.

Con el nocaut sobre reyes, Prochazka alcanzó doce victorias consecutivas que se suman a las otra 16 dentro de su historial (28-3 / 25 por KO). El checo, sin embargo, es prácticamente nuevo en la compañía más importantes de artes marciales mixtas, ya que hizo su debut en julio del 2020.

De todos modos, Denisa ingresó a la empresa siendo el ex campeón de los pesos semipesados de la promoción japonesa Rizin, una de las mejores en Asia y en la que estuvo desde el 2015 al 2019.

Tras la victoria, se convirtió en un serio candidato a pelear por el título, que hasta ahora tiene en su poder el polaco Jan Blachowicz y que se encargará de defenderlo en septiembre ante Glover Teixeira.





