Aseguran que Harry Kane pidió irse del Tottenham: los cinco clubes que podrían ficharlo

Harry Kane ha marcado 220 goles en 334 presentaciones en el Tottenham (Reuters)

Fin de una etapa. Harry Kane habría pedido a los dirigentes del Tottenham ser transferido en el próximo mercado de pases luego de haber defendido la camiseta del cuadro londinense durante siete temporadas como titular en la delantera, según confirmó la cadena Sky Sports. Ahora, solo falta esperar que algun club realice una oferta que satisfaga a la directiva y al jugador.

Al artillero inglés ya había estado cerca de marcharse en 2019, pero los dirigentes lo convencieron de continuar por el arribo de José Mourinho como entrenador y la esperanza de ganar algún trofeo. Pero como esto no pasó, el punta decidió entonces que su ciclo con los Spurs ha llegado a su fin y pretende marcharse a final de la actual temporada, a la que a su equipo solo le quedan dos por la Premier League, ante el Aston Villa y el Leicester City, duelos en los que buscará sumar puntos para asegurarse un lugar en la próxima Europa League.

Según anticiparon en talkSport, la directiva del Tottenham no venderá al jugador de 27 años por menos de USD 210 millones, una cifra estratosférica para los tiempos que corren en los que los clubes han visto afectadas sus finanzas por la pandemia del coronavirus. En un marco en donde las principales potencias de Europa pretenden vender y nadie quiere comprar, parece complejo que exista una puja semejante por Kane.

Sin embargo, las presiones de los futbolistas suelen terminar ganando en estas luchas internas, por lo que se especula con que el propietario de la institución, Daniel Levy, termine cediendo en sus pretensiones y se desprenda del jugador por varios millones menos.

Harry Kane ya había sido sondeado por el Real Madrid hace algunas temporadas (Reuters)

En este contexto aparecen varios candidatos a comprarlo, la mayoría de la Premier League. El Manchester United y el City son dos de los destinos según publicó el sitio The Sun. En esta carrera el equipo de Pep Guardiola parece picar en punta ya que Sergio Agüero no renovará su contrato por lo tanto necesita un refuerzo en ese puesto, mientras que el elenco rojo no parece demasiado interesado en lo inmediato, luego del anuncio de renovación de Edinson Cavani hasta 2022, por lo que esperaría un año más para hacer un intento.

Otro de los incluidos es el Chelsea, finalista de la actual Champions League, que buscaría sumar la experiencia de Kane a su poderoso equipo de jóvenes, siempre y cuando Olivier Giroud, suplente habitualmente, sea vendido.

Las otras dos opciones son el París Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid. Debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia ambos conjuntos necesitan vender para comprar, por lo que el cuadro francés sólo haría el esfuerzo ante una posible salida de Mauro Icardi, mientras que el elenco español estaría dispuesto a contratarlo si llega como agente libre, algo que suena imposible por ahora, pero sí podría suceder más adelante.

Kane ha estado en el Tottenham desde los 11 años, cuando se incorporó a la academia del club. Antes de afianzarse en el primer equipo fue cedido a préstamo a algunos conjuntos del ascenso de Inglaterra hasta que finalmente pudo hacerse un lugar en el plantel en la campaña 2013/14. Para la temporada siguiente se adueñó del puesto de centrodelantero y ha marcado desde entonces 220 goles en 334 presentaciones. Además, fue máximo artillero de la Premier League en dos ocasiones, fue elegido Futbolista del Año por la FA en 2017 y es pieza clave de la selección de su país con la que disputó el Mundial de Rusia 2018 y jugará este año la Eurocopa.

