Peligra el futuro de Ronald Koeman en Barcelona tras la decepcionante caída ante el Celta

Ronald Koeman está en la mira tras la última derrota por liga (Reuters)

A falta de una fecha para el final de la temporada en España, y tras la última derrota ante el Celta por 2-1 en el Camp Nou, el Barcelona se despidió matemáticamente de sus opciones a conquistar el título de liga y mucho se habla de la siguiente campaña, en la que el club deberá demostrar que continúa siendo uno de los más grandes de Europa.

Es por eso que desde la cúpula directiva ya empezaron a planificar la edición 2021-22 con tres temas centrales sobre la mesa: la continuidad de Lionel Messi, los refuerzos de jerarquía y la continuidad de Ronald Koeman.

En ese último punto, el medio local Rac 1 aseguró tras el duelo contra los dirigidos por Coudet que el entrenador holandés tiene 99% de posibilidades de abandonar la institución y que existe solo un 1% de continuar.

El holandés tiene contrato con el Barcelona hasta junio del 2022 (Reuters)

“¿Mi futuro? No voy a contestar, ya dije ayer lo que pienso y no hace falta repetirlo”, remarcó Koeman en la conferencia de prensa posterior al partido, ratificando lo que había dicho antes del mismo, en el que se mostró “contento” y con ganas de seguir siempre y cuando tenga la confianza del presidente y los futbolistas.

Sin embargo, el medio catalán Sport informó que Joan Laporta “estaría decidido a relevar al holandés al término del presente curso”, entendiendo que es un entrenador que contrató la gestión anterior con Josep Bartomeu a la cabeza.

Ese 1% del que se agarra el ex seleccionador de Holanda para continuar se debe a que todavía no hay un claro reemplazante y, en el caso de no encontrarlo, podría terminar de cumplir el contrato que firmó con el ex presidente, el cual lo vincula con el club hasta 2022.

Xavi suena como el reemplazante pese a haber firmado una renovación con el Al Sadd

El mismo periódico también afirmó que “Xavi negocia su vuelta al Camp Nou”. El legendario ex mediocampista llegó a Catalunya para pasar sus vacaciones y no descartaron que en medio de ellas se tome un tiempo para hablar con Laporta.

El ídolo azulgrana firmó recientemente una renovación de contrato con el Al Sadd hasta 2023, club en el que dirige desde el 2019 y en el que levantó seis títulos. Sin embargo, en dicho acuerdo existiría una cláusula en la que se establece que “podría salir libre sólo si su ex club presentaba una oferta”.





