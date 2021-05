El fastidio de Ronald Koeman al ser consultado sobre su futuro y qué dijo de la renovación de Lionel Messi

Así se marchó Lionel Messi del campo de juego del Camp Nou (Reuters)

El Barcelona jugó este domingo su último partido como local en la temporada y nuevamente volvió a decepcionar, esta vez al caer ante el Celta de Vigo y despedirse así de cualquier aspiración de alzarse con La Liga. En conferencia de prensa, Ronald Koeman se hizo cargo de la caída de su equipo pero se molestó con algunas preguntas.

“El partido es un reflejo de lo que nos ha pasado en muchos partidos, con oportunidades en el primer tiempo. Marcamos el 1-0 y el contrario llega una vez, y nos marca. Y esto mentalmente cuesta mucho. La segunda parte no fue tan buena. Cuando no tienes suerte o calidad para marcar el 2-1, esto pasa”, se lamentó.

El neerlandés había alzado una defensa apasionada del trabajo que ha hecho como técnico del conjunto catalán el sábado en la previa del duelo, en medio de especulaciones de que no estará a cargo la próxima temporada., pese a que tiene contrato hasta junio de 2022. Allí confirmó que se había reunido con el presidente del club, Joan Laporta, ero no pudo decir que le dieron garantías sobre su futuro.

Ronald Koeman pudo haber dirigido este domino su último partido como entrenador del Barcelona (Reuters)

Este domingo, volvió a ser consultado sobre su futuro y se fastidió: “No voy a contestar ya dije ayer lo que pienso y no hace falta repetirlo”. Mientras tanto, los principales medios españoles ya han lanzado una lista de al menos siete nombres que suenan en las oficinas del Camp Nou para reemplazarlo.

Sobre lo que sí contestó fue del futuro de Lionel Messi, quien hoy se marchó rápido hacia los vestuarios tras el pitazo final del árbitro y se mostró cabizbajo durante gran parte del encuentro ante el Celta de Vigo, en el que marcó el único gol de su equipo, el 30 suyo en el torneo. “Esperamos que no (se vaya). Todavía es el mejor jugador del mundo y lo ha demostrado también hoy, que jugar sin él es imposible. Ha marcado 30 goles, ha dado muchos puntos durante muchos años. Esperemos que siga pero es una pregunta para Leo. Si no está Leo, ¿quién va a marcar los goles?”, señaló.

Bajo las direcciones técnicas de Koeman, el Barcelona llegó hasta octavos de final de la Champions League, conquistó la Copa del Rey y no pudo festejar en ninguno de los clásicos ante el Real Madrid. Además ha ganado un partido de los últimos cinco, ha sumado 5 puntos de 15. Por eso, el entrenador declaró: “Yo creo que el problema no es de hoy. Tuvimos la oportunidad en casa contra el Granada. La manera de perder cuando tuvimos oportunidades de ganar, así nos sentimos. No hay otra manera de aceptarlo. El campeón va a ser justo campeón y nosotros no lo hemos sido”.

Al cuadro azulgrana le queda solamente un compromiso para culminar la temporada. Será el fin de semana frente al Eibar, el peor equipo del torneo. En ese partido, los catalanes buscarán al menos ganar para cerrar la campaña con una sonrisa, mientras el título lo definirán Real Madrid y Atlético.

